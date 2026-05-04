Opinión | A FONDO
Donar la cara quan toca
En política hi ha moments fàcils i moments difícils. I quan una persona assumix una responsabilitat pública ha d’estar en tots dos. Per a anunciar bones notícies, però també per a donar explicacions quan les coses no ixen com estaven previstes. I això és exactament el que toca fer hui amb les obres de l’edifici de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó. És evident que estes obres no han avançat al ritme que tots esperàvem. No cal ser arquitecte o tècnic municipal per a adonar-se’n. Qualsevol persona que haja passat en els últims mesos per la plaça del centre ha pogut comprovar-ho. I molts veïns i veïnes m’ho han traslladat.
I crec que mereixen una resposta clara. L’empresa adjudicatària de les obres no ha complit el contracte que va signar amb l’Ajuntament. Quan falten pocs mesos per a finalitzar el termini contractual, només havia executat al voltant del 28% dels treballs previstos. Davant d’esta situació, l’Ajuntament ha posat fi a la relació contractual amb l’empresa perquè no estava complint les seues obligacions. I això no es fa d’un dia per a un altre. En les administracions públiques no podem alçar-nos un matí i dir-li a una empresa ves-te’n sense més ni més. Hi ha una llei, hi ha uns procediments i hi ha una responsabilitat pública, especialment quan estem parlant d’un contracte milionari finançat amb diners públics.
Fer les coses bé i de forma seriosa també és protegir els interessos de la ciutadania
Per això ha sigut necessari elaborar informes tècnics, jurídics i administratius, obrir l’expedient corresponent, donar audiència a l’empresa i respectar tots els terminis legals perquè puguen presentar al·legacions. No perquè vulguem anar lents. Perquè és com funcionen les institucions públiques. I perquè fer les coses bé i de forma seriosa també és protegir els interessos de la ciutadania.
Una vegada resolt este contracte, hi ha qui pregunta per què no podem adjudicar les obres directament a l’empresa que va quedar segona en el concurs públic. La resposta també és clara: perquè durant l’execució han aparegut problemes estructurals en l’edifici annex, l’antiga seu de l’Schola Cantorum, que han obligat a modificar part del projecte inicial. I això canvia les condicions de l’obra. Per tant, la llei ens obliga a tornar a licitar les obres amb les noves condicions perquè totes les empreses interessades puguen presentar-se en igualtat. I així ho farem. A més, ho farem per la via d’urgència per a reduir al màxim els terminis d’adjudicació.
Perquè sí, esta obra és finançada amb fons europeus Next Generation. I per això, paral·lelament, també estem treballant amb el Govern d’Espanya per a obtindre una pròrroga que permeta finalitzar-la amb totes les garanties. Esperem poder donar bones notícies sobre això en les pròximes setmanes.
Prendrem totes les mesures legals i administratives que facen falta per a defensar els interessos de la nostra ciutat
Però hi ha una cosa que vull deixar molt clara: si en algun moment esta subvenció corre risc, la responsabilitat no serà de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó. L’Ajuntament va fer els deures. Va redactar el projecte, va licitar les obres i va donar els terminis necessaris perquè es pogueren executar. Qui ha incomplit és l’empresa. I per això també prendrem totes les mesures legals i administratives que facen falta per a defensar els interessos de la nostra ciutat. Sense excuses. Sense mirar cap a un altre costat. Per responsabilitat política.
Perquè este projecte no és una ocurrència ni una obra més. És una reivindicació històrica de la Vall. L’edifici de l’Ajuntament necessitava una rehabilitació integral, no més pedaços. I també hi havia una voluntat clara de conservar l’edifici annex i recuperar-lo per al patrimoni de tots i totes. El fet més fàcil hauria sigut tirar-ho tot a terra i començar de zero. Potser també hauria sigut més ràpid.
Però nosaltres no governem així. A la Vall ja hem perdut massa patrimoni i este govern municipal ha trencat amb eixe camí. Mentrestant, l’oposició, i especialment el portaveu del PP, sembla més preocupada perquè este projecte fracasse que perquè arribe a bon port. Porten mesos alimentant notícies falses i dient que s’ha ocultat informació. És fals. Han tingut accés a la documentació. Han rebut explicacions en comissions informatives. Coneixen perfectament la situació i com funciona l’administració.
L’Ajuntament de la Vall d’Uixó s’acabarà, serà una realitat, i ho serà perquè este govern no abandona els projectes difícils
Volen que fracasse la Vall. I això no passarà. Perquè la Vall està vivint el moment de major transformació de les últimes dècades. Ho hem vist amb el camí de l’Aigua i amb el Centre de Transformació Digital. I ho estem veient la regeneració de la Colonia San Antonio, amb l’excavació del poblat de Sant Josep, amb la recuperació de la Fàbrica de la Llum, amb el parc aquàtic, amb el nou pavelló poliesportiu, amb el CEIP Rosario Pérez o amb la reforma del Sant Vicent.
Moltes obres, molts projectes i molt de futur. Una ha fallat. I actuarem. Però que ningú tinga cap dubte: l’Ajuntament de la Vall d’Uixó s’acabarà. Serà una realitat. I ho serà perquè este govern no abandona els projectes difícils. Els afronta, dona la cara i els tira endavant.
*Tania Baños és alcaldessa de la Vall d'Uixó
