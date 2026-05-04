Opinión | TRIBUNA SINDICAL
Una educació pública al límit
La vaga indefinida de maig en l’ensenyament valencià no és una opció, sinó una necessitat urgent davant el deteriorament de l’educació pública. Des d’UGT no parlem d’un malestar puntual, sinó d’un col·lapse anunciat que la Conselleria d’Educació Cultura i Universitats ha ignorat durant massa temps i que avui es confirma amb una negociació que està totalment bloquejada.
Les darreres reunions ho han evidenciat: la manca de voluntat de l’administració per a negociar la millora de les condicions laborals i salarials del professorat és absoluta. Sense una aposta clara per obrir una negociació real i efectiva, la mobilització a partir del pròxim 11 de maig esdevé inevitable.
La paciència del professorat s’ha esgotat després d’anys de precarietat: ràtios elevades, burocràcia excessiva, manca de recursos personals per atendre la diversitat, infraestructures indignes i menyspreu al valencià. S’hi suma la pèrdua salarial en un context d’inflació, sense calendari de recuperació.
Una normalitat insostenible
El veritable perjudici per a l’alumnat no és la vaga, sinó les condicions en què s’ensenya cada dia. La normalitat actual és insostenible: aules massificades, falta de recursos i professionals desbordats sostenen una educació pública que resisteix pel compromís docent, no pel suport de l’administració.
Les reivindicacions són clares i inajornables: reducció de ràtios, més recursos per a la inclusió, menys càrrega lectiva i burocràtica, recuperació i estabilització de plantilles, millora d’infraestructures, defensa del valencià i pujada salarial després de divuit anys sense negociació autonòmica. Sense compromisos ferms ni una negociació real i efectiva, no hi haurà marxa enrere.
Exigim a l’administració que escolte
Des d’UGT ho tenim clar: La vaga no és el problema, sinó la resposta necessària, i es mantindrà fins que arriben solucions reals. Exigim a l’administració que escolte, negocie de manera efectiva i actue amb responsabilitat perquè una educació pública, inclusiva, de qualitat i en valencià no és un privilegi, és un dret que té l’alumnat i no admet més ajornaments.
*Marisa García és secretària General UGT-Serveis Públics Comarques de Castelló
