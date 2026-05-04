Este año se cumplen 30 años desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Al inicio fue una ley que redujo los accidentes de trabajo en España. Ahora, tres décadas después, el mercado laboral ha cambiado. La digitalización, la incorporación de la mujer, el cambio climático y el envejecimiento de la población, entre otras causas, ha variado sustantivamente las relaciones laborales.

Centrándonos en el caso de las enfermedades causadas por el trabajo, en la provincia de Castellón, en el año 2025, el número de partes comunicados de Enfermedades Profesionales fue de 731 (14 casos más que el año anterior). Las enfermedades causadas por agentes físicos, como puede ser el ruido, las posturas forzadas, la temperatura,… ya sean por una exposición prolongada o por la intensidad, son un 90% del total de los partes de baja. Para cotejar estos datos hay que tener en cuenta que la población expuesta a dichos riesgos fue de 251.678 personas trabajadoras, que es un 1,9% superior al año anterior.

Hay enfermedades profesionales perfectamente ubicadas pero hay otras que no constan y están claramente infradeclaradas

Hay enfermedades profesionales perfectamente ubicadas, sin embargo, hay otras que derivan directamente del trabajo pero no constan como que provienen de este y están claramente infradeclaradas. Cuando se detectan, la inmensa mayoría se derivan por los Servicios de Prevención y por las mutuas a los Servicios Públicos de Salud, con lo que no se registran de forma correcta.

Las organizaciones empresariales, ante el aumento de las bajas laborales, proponen reducir derechos, obviando que dichas enfermedades aparecen por una clara ausencia de prevención y por una sanidad pública claramente deteriorada. Por ejemplo, en el cáncer laboral, el año pasado solo se comunicaron 119 partes por la exposición a agentes cancerígenos, en toda España. El Gobierno se resiste a la creación de un registro de personas trabajadoras y empresas expuestas a estos agentes.

Los desordenes mentales no se notifican como profesionales

Los problemas derivados de la salud mental es una nueva pandemia. Estos suelen estar relacionados con la organización del trabajo y son, por ejemplo, la aparición del estrés, depresión y ansiedad. Los desordenes mentales no se notifican como profesionales, ya que no forman parte del cuadro de enfermedades profesionales vigente. Se ha anunciado que este año se ha iniciado la tramitación parlamentaria para la necesaria actualización de la LPRL.

Las nuevas realidades del mercado de trabajo hacen imprescindible dicha actualización. CCOO pide responsabilidad para aprobar una ley que proteja a las personas en sus centros laborales.

*Alejandro Molina Morcillo es secretario de Salud Laboral de la UI CCOO PV Comarques del Nord