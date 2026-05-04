Onda, ciudad mundial del árbol

Por cuarto año consecutivo, Onda ha conseguido el prestigioso distintivo internacional Tree Cities of the World, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Arbor Day Foundation, que distingue a las localidades que cuidan y protegen sus bosques urbanos y están firmemente comprometidas con la gestión sostenible del arbolado en sus ciudades.

Así, el municipio de Onda ha vuelto a situarse entre las ciudades de referencia a nivel internacional por su estrategia verde, consolidando un modelo de ciudad que prioriza la calidad de vida, la sostenibilidad y una efectiva estrategia verde.

Es importante destacar que Onda es, junto a València, el único municipio de la Comunitat Valenciana que cuenta con este prestigioso reconocimiento, siendo también el único municipio de la provincia de Castellón distinguido con este reconocido sello internacional.

Estamos muy satisfechos porque es un reconocimiento que avala un trabajo constante para construir una Onda más verde, más saludable para los ciudadanos y más preparada para el futuro

Estamos muy satisfechos porque es un reconocimiento que avala un trabajo constante para construir una Onda más verde, más saludable para los ciudadanos y más preparada para el futuro. Estamos muy comprometidos con dejar a las generaciones futuras una ciudad mejor de la que encontramos, en la que la calidad de vida sea motivo de orgullo para todos.

A las representantes de Tree Cities les ha impresionado el nuevo Paseo Healthy Cities Sanitas ubicado en la zona del Carmen. Este nuevo paseo conecta la ciudad con la nueva MICO Gaming Zone y ha supuesto la plantación de 88 nuevos árboles, lo que ha hecho que se consolide como un ejemplo de integración de la naturaleza con la salud.

También la estrategia municipal que contempla la renaturalización del entorno del castillo de las 300 Torres, a través del Jardín de las mil y una noches con la plantación de nuevos árboles y la construcción de un gran paseo repleto de naturaleza que nos permitirá acceder y pasear por espacios que hasta ahora eran inaccesibles para los ondenses. El proyecto convertirá la entrada al municipio en un amplio espacio verde, favorecerá la conexión entre los barrios del Tossalet y Monteblanco y recuperará áreas clave como el Arrabal del castillo.

Este reconocimiento internacional nos reafirma en el camino emprendido que nos lleva a una ciudad preparada para el cambio climático

De esta manera, Onda Bonica + Natural recibe este reconocimiento internacional y nos reafirma en el camino emprendido, que nos lleva a una ciudad mucho más resiliente, preparada para el cambio climático y para ser vivida de forma saludable. Seguiremos transformando nuestras calles y plazas con más arbolado, sombras y refugios climáticos, siempre conforme a la sensibilidad de los ondenses.

*Carmina Ballester es alcaldesa de Onda