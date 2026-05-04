Seis años de castigo para Forcall

Forcall necesita un nuevo centro de salud. Es un hecho que conocemos no desde hace dos días, sino desde hace más de seis años. Y para que Forcall tenga ese centro de salud necesitamos un gobierno local capaz de ceder la parcela para su construcción. En seis años, el PSOE de Forcall ha demostrado que es incapaz de ceder este suelo.

Y su mala gestión convierte en víctimas no solo a los vecinos de Forcall, también a los de otros ocho municipios: Cinctorres, La Mata, Portell de Morella, Zorita, Villores, Olocau, Todolella y Palanques. El 16 de septiembre de 2019, la Generalitat Valenciana aprobaba su Plan Funcional y contemplaba la inversión para este centro de salud. Ya entonces se reclamaba la cesión de la parcela al Consell.

Pasaron seis años y cambiaron los políticos al frente de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, este alcalde siguió en su puesto y siguió sin ceder el suelo al Consell.

Sin centros de salud la gente se va de los pueblos, y nosotros no queremos que esto ocurra

El 9 de enero de 2025, la Generalitat Valenciana aprobó un nuevo Plan Funcional. Y el centro de salud de Forcall siguió incluido. Pero pese a que el Consell cumple, el alcalde sigue sin ceder la parcela.

La incapacidad del PSOE no solo ataca a la salud, ataca a nuestro mundo rural. Sin centros de salud la gente se va de los pueblos. Y nosotros no queremos que esto ocurra. Trabajamos por garantizar recursos que dan vida.

Por todo ello, exigimos al PSOE que ceda la parcela para que el Consell pueda ejecutar el centro de salud que merece Forcall y otras ocho localidades de Els Ports. Seis años de castigo son suficientes.

*Ana Delfi es portavoz del PP en Forcall