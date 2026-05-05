Benicàssim, pura vida

Cada semana, en Benicàssim, hay algo que merece ser contado, algo que poder compartir con todos ustedes, y estos días han sido una buena muestra de ello, porque Benicàssim ha vuelto a salir a la calle, a llenarse de vida y a recordarme, una vez más, la responsabilidad, el orgullo y la ilusión que supone trabajar cada día por este municipio.

De hecho, basta pensar en lo vivido durante el pasado fin de semana para entenderlo, porque Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival ha vuelto a mostrar una ciudad viva, alegre y acogedora, llenando de música plazas y calles, sabiendo crear un ambiente tan maravilloso que cuesta describir, con comercios abiertos, terrazas llenas y mucha gente con ganas de disfrutar.

Y cuando una ciudad se vive así, cuando la cultura sale a la calle y consigue que vecinos y visitantes compartan ese ambiente, se entiende mejor que cuidar Benicàssim no es solo organizar actividades, sino trabajar cada día para que esa forma de vivir la ciudad siga siendo posible.

Es precisamente por eso que cuando hablamos de Benicàssim no lo hacemos únicamente de turismo, de cultura, de deporte o de calidad de vida, sino que hablamos de cuidar la ciudad, para cuidar también nuestra forma de vivir, para que continuemos siendo ese referente para quienes nos visitan, pero sobre todo para hacer una ciudad alegre, cómoda y viva, para quienes vivimos durante todo el año.

Estoy convencida de que esa forma de cuidar Benicàssim también nos invita a conocerlo mejor, a detenernos de vez en cuando y a mirar con más calma todo aquello que explica lo que somos. Porque si bien hay un Benicàssim que se reconoce en la luz, el mar, el paisaje, la música y la vida en la calle, hay también otro más sosegado, que guarda memoria, que tiene historia propia, que conserva con orgullo el patrimonio y esa manera tan nuestra de vivir el Mediterráneo.

Y esa mirada más pausada, fue precisamente la que la semana pasada pudimos compartir con tantas personas que se acercaron a la Biblioteca del Mar Villa Ana para asistir a la presentación de Benicàssim. Espacio y sociedad.

Una obra colectiva, impulsada por el Consell Social de la Universitat Jaume I, en la que 36 académicos y profesores han aportado su conocimiento, su investigación y su forma de acercarse a Benicàssim. Y a lo largo de más de 400 páginas, nos invita a mirar nuestro municipio con calma, a recorrerlo también desde sus fotografías y sus textos, y a reconocer aquello que muchas veces forma parte de nuestra vida diaria, pero que quizá pasa desapercibido.

Porque detrás de nuestras playas, las villas, ese perfil inconfundible del Desert de les Palmes, de los paseos junto al mar, de nuestra gastronomía y de esos comercios que dan tanta vida a Benicàssim, hay una historia que cuenta la forma en que hemos crecido, lo que hemos sabido conservar y lo que seguimos siendo, una historia que explica el Benicàssim de hoy porque, somos lo que somos, gracias a quienes fueron antes.

Por eso quiero agradecer el trabajo del Consell Social de la Universitat Jaume I, de la propia universidad y de todas las personas que han hecho posible esta publicación, especialmente a Vicent Ortells, a Manuel Chust y al conjunto de autores e investigadores que han dedicado tiempo, conocimiento y sensibilidad para explicar Benicàssim desde una mirada académica, cercana y comprometida con nuestra provincia.

En ese agradecimiento hay una mención que para mí tiene un valor especial y es el trabajo de Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I, porque siempre ha sabido estar cerca de Benicàssim, con esa forma tranquila y constructiva de entender la universidad como una institución que no solo enseña, sino que ayuda a construir territorio, acercando el conocimiento a la ciudadanía. Y ha sido precisamente por su trayectoria y trabajo, siempre discreto, cercano y comprometido con nuestra tierra, lo que le ha valido el reconocimiento de este periódico como VII Mujer del Mediterráneo.

Por eso, la presentación de esta obra tenía tanto sentido en la Biblioteca del Mar Villa Ana, también con nombre de mujer. Un espacio abierto al Mediterráneo y muy unido a nuestra historia reciente, que resume bien esa forma que tenemos en Benicàssim de vivir la cultura como algo cercano, integrado en la ciudad y en la vida cotidiana. Una forma de vivir la cultura que nos recuerda algo importante, que el futuro de una ciudad se construye con grandes proyectos, pero también con pequeñas decisiones cotidianas, con aquello que se cuida, que funciona, que resulta útil y que mejora la vida de quienes hacen Benicàssim cada día.

Quizá ahí esté también una de las claves de este municipio, en saber mirar lo que tenemos cerca, en cuidarlo, en disfrutarlo, porque al final Benicàssim es eso, vivirlo cada día.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora