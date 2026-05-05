No hay mejores escenarios para las ferias de libros que la primavera y los parques, los jardines, bajo frondosos árboles y rodeados del todos los colores del verde. Así ha sido en Castelló, en el magnífico parque Ribalta, y así está siendo en València, en los Jardines del Real de Viveros. No hay mejor escenario para la promoción de las letras, para la fiesta de los libros, que siempre invitan a celebrar la vida. En Castelló, las circunstancias han llevado la Feria al Ribalta, y aquí debería quedarse. No era grato compartir libros en un espacio gris y de dureza urbanística como la plaza Santa Clara. Pero el Ribalta ha vuelto a vivir de lleno la presencia de libros, librerías y editoriales locales, un sector que no deja de luchar por la supervivencia en un mundo en el que las palabras parecen decaer por momentos.

He estado varios días en la Fira del Llibre, uno de ellos, con mis nietos, comprando libros infantiles bellísimos, y en valencià, nuestra lengua a proteger y promover para combatir el negacionismo y el mal trato que recibe de las actuales autoridades locales y autonómicas. La 42 edición de este evento para la lectura ha traído a Castelló a autoras y autores interesantes, destacados. Entre otras y otros, Máximo Huerta, Eloy Moreno, Joana Marcos, Susana Fortes, Manuel Vilas, Xavier Bonet, o mis queridos Carmen Amoraga y Javier Andrés… También han pasado por Castelló ricos y famosos, personajes mediáticos promocionados hasta el aburrimiento, autores flojos de masivas colas para firmar sus ejemplares. Tiene que existir de todo en las citas literarias y en las librerías. Ayer, lunes, el parque Ribalta bostezaba a primera hora de la mañana, regresando el silencio, la soledad y esa decadencia que últimamente sufre este vapuleado, olvidado y descuidado espacio verde.

Periodista