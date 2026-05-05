Una industria líder bajo fuerte presión

Pocas industrias pueden presumir de concentrar en un mismo territorio una posición de liderazgo global tan clara como la que mantiene el sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos en Castellón. No se trata solo de un entorno consolidado, sino de un ecosistema altamente especializado que ha convertido a la provincia en referencia internacional. Esa ventaja competitiva, construida durante décadas sobre innovación, conocimiento técnico y proximidad a la industria azulejera, es precisamente la que hoy se ve sometida a una presión creciente.

El contexto no acompaña. La demanda exterior acusa la desaceleración global y la inestabilidad geopolítica, mientras mercados tradicionalmente relevantes atraviesan fases de ajuste o menor dinamismo. A ello se suma un factor más determinante: la evolución de los costes, especialmente los energéticos, que inciden de forma directa en un sector intensivo en consumo de gas. Cuando el principal input se encarece de manera sostenida, el impacto no es marginal, sino estructural, porque toca la espina dorsal de la industria.

Sin embargo, el verdadero punto de fricción se sitúa en el ámbito regulatorio europeo. La posible reducción de los derechos gratuitos de emisión de CO2 introduce un elemento de incertidumbre que trasciende lo coyuntural. No es solo una cuestión medioambiental (que el sector viene asumiendo desde hace años como eje estratégico), sino de cómo se articula la transición sin erosionar la competitividad frente a terceros países con marcos más laxos. Si el coste de producir en Europa se incrementa sin mecanismos compensatorios eficaces, el riesgo de deslocalización deja de ser una hipótesis para convertirse en una opción real.

En este gran tablero, el sector se mueve en un equilibrio delicado. Por un lado, la necesidad de mantener su apuesta por la innovación, que ha sido la base de su liderazgo mundial y que ahora se orienta, en gran medida, a mejorar procesos y reducir emisiones. Por otro, la obligación de absorber o trasladar costes en un momento en que la cadena de valor (especialmente la industria cerámica) también atraviesa dificultades. Esa tensión limita el margen de maniobra y condiciona decisiones estratégicas a corto y medio plazo.

El caso de los esmaltes cerámicos refleja con claridad una paradoja recurrente en la industria europea: sectores punteros, altamente especializados y concentrados geográficamente, que compiten con ventaja en conocimiento pero con desventaja en costes regulatorios. Castellón ejemplifica esa dualidad. La concentración territorial ha sido históricamente una fortaleza, al favorecer sinergias, transferencia tecnológica y eficiencia logística. Pero también implica una mayor exposición cuando los factores externos se vuelven adversos. La respuesta no puede limitarse a resistir. Requiere sensibilidad en los despachos de Bruselas, una política industrial coherente y, sobre todo, un reconocimiento explícito del valor estratégico de este tipo de actividades. No solo por su peso económico, sino por su capacidad de generar innovación y posicionamiento. Si esa ecuación no se corrige, el riesgo no es únicamente la pérdida de competitividad de un sector concreto, sino el debilitamiento de uno de los pocos polos industriales que sitúan a Castellón y a España en la vanguardia global.

Si descuidamos un modelo productivo altamente especializado, una vez deteriorado, resultará difícil reconstruirlo. Es de libro.