Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
L’OTAN i el drets del socis
L’OTAN és l’acrònim traduït al castellà de la NATO (North Atlantic Treaty Organization). Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord. Una agrupació d’estats creada per a defensar-se mútuament dels atacs que poquegen sofrir algun dels socis de l’aliança, bàsicament de Rússia. Signat el 4 d’abril de 1949, el seu primer article, específica «les parts es comprometen, tal com s’estipula a la carta de les Nacions Unides, a resoldre per mitjans pacífics totes les controvèrsies internacionals en què puguen estar involucrades, de manera que la pau i la seguretat internacionals, i la justícia, no es posen en perill, i a abstenir-se en les seues relacions internacionals de l’amenaça o l’ús de la força de qualsevol manera incompatible amb els propòsits de les nacions unides».
Com es pot veure, en primer lloc, existís un doble compromís: usar de les accions diplomàtiques per resoldre els conflictes, i l’abstenció d’amenaçar o d’agredir de qualsevol manera a una altra nació. L’article cinqué que parla de la defensa militar, considera l’atac a un membre, per una altra nació no sòcia, com un atac a tots. Aleshores tindrà efectes l’aliança militar defensiva per a garantir la seguretat col·lectiva dels membres, basada en aquest article. L’organització, no està pensada ni té cap obligació de resposta comunal obligatòria en una guerra iniciada per algun dels seus membres. I encara així, la intervenció no seria per agredir sinó per defensar-lo.
Les amenaces i xantatges de Trump de sortir-se’n de l’organització perquè no els ha ajudat en la guerra contra l’Iran, dona a entendre que el president dels EUA no ha llegit o li és indiferent, el que diga el tractat si aquest, va en contra de què a ell l’interessa. Les amenaces han suposat l’envalentiment de la Rússia de Putin, que ha començat amenaçant a les empreses de qualsevol nacionalitat que comercialitzen amb Ucraïna, venent-los elements que col·laboren en la continuïtat de la guerra, faciliten armament o peces de recanvi. Així que les amenaces d’aquest venedor magarrufa i manegueta, sí que tenen conseqüències. Pot ser el millor seria fer pinya i almenys Europa enfrontar-se amb el president dels Estats Units i aplicar la mateixa solució de Primer Europa!
