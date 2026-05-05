Opinión | LA RÚBRICA
Responsabilitat
L’ Acadèmia Valenciana de la Llengua defineix la paraula responsabilitat com la capacitat de respondre i garantir el compliment d’un deure. Això és, exactament, el que s’espera d’un ajuntament: protegir el futur del poble i evitar problemes a la ciutadania.
Amb aquest criteri hem actuat des del govern d’Almenara. Davant una situació que derivaria en conseqüències econòmiques negatives, calia prendre decisions. Ser responsable és fer el millor per al teu poble, encara que no siga el més còmode personalment o per al teu partit.
Els grups de l’oposició van optar en el ple pel bloqueig: pressupostos aturats i acció municipal paralitzada per interessos partidistes. Per això vam activar una eina legal: la qüestió de confiança vinculada als pressupostos. No és cap excepcionalitat; s’ha utilitzat en ciutats com Barcelona, Sevilla o Alcoi.
Rebutjada també aquesta via, PP i Compromís tenen un mes per presentar una moció de censura, governar i aprovar els comptes. Si no ho fan (o no prospera), els pressupostos quedaran aprovats automàticament i el poble podrà avançar. No tindre pressupostos implica un any sense inversions, retards i, pitjor encara, l’obligació d’un pla econòmic-financer amb retallades i pujades d’impostos.
Per això vam actuar. Per responsabilitat i per Almenara. Hem negociat, especialment amb Compromís, incorporant més del 80% de les seues propostes i oferint gestió. La resposta ha sigut el «no», al igual que el PP. Ara la decisió és seua: o presenten la moció, o deixen que els pressupostos entren en vigor. El que està en joc no és un pols polític, és la responsabilitat, el futur d’Almenara i el benestar del seu veïnat.
Alcaldessa d’Almenara i secretària general del PSPV local
