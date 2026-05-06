Adivinando el futuro

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 suena bien sobre el papel: más dinero, más ayudas y la promesa de facilitar el acceso a una vivienda digna. Pero la pregunta que muchos nos hacemos es sencilla: ¿esto va a ayudar de verdad a nuestros jóvenes o se quedará en otro anuncio más? En el caso de la Comunitat Valenciana, la cifra es importante: casi 800 millones de euros. Nunca había habido tanto dinero destinado a vivienda. Ahora bien, ese dinero no llega solo. La Generalitat tiene que poner una parte importante (más de 500 millones) y, sobre todo, tiene que saber gestionarlos bien.

La Generalitat (que es quien tiene las competencias) debe actuar rápido, solo así este plan puede traducirse en más viviendas públicas, alquileres más asequibles y ayudas reales para jóvenes y familias que hoy no pueden independizarse. Pero si todo se complica con papeleo, retrasos o falta de coordinación con los ayuntamientos, fracasará. La gente no necesita grandes planes, necesita grandes resultados: pisos disponibles, precios razonables y ayudas a tiempo. Así de simple.

Por eso, el reto ahora es de la Generalitat. Tiene en sus manos una oportunidad clara para mejorar la situación de la vivienda en la Comunitat Valenciana. Pero si no se ve capaz debería dejar el paso a los ayuntamientos y que sean estos quienes gestionen el proceso mediante convenios directos con el Estado y con la Generalitat. Sin embargo, no hace falta leerle la mano al president Juanfran Pérez Llorca para saber cuál va a ser el futuro próximo.

Urbanista