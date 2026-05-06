De bautizos y otras consideraciones

Desde hace tiempo se está hablando tanto de desacralización de la sociedad, de laicización o, más frecuentemente, de secularización. Términos, a veces confundidos o no del todo comprendidos, pero aceptados como una misma cosa o parecida: una pérdida, en definitiva, de la influencia de la religión en la sociedad. De todo hay en la viña del Señor, aunque el refrán (que yo no creo en este caso, diga «que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas»).

Sin embargo, hace unos días, un buen amigo mío me envió unos datos estadísticos en que se mostraba un cierto interés por este tema referido a la vecina Francia. De ellos entresaco algunos datos: este último año se han bautizado niños y niñas mayores (adolescentes y adultos) en número de 21.386, frente al censo de 2022 en que fueron 4.276 adultos y al año siguiente, 5.463. El ascenso ha sido significativo, sobre todo en adultos (13.234). ¿Qué ha pasado?

El hecho exige un análisis profundo y conocer las causas psicosociológicas pertinentes. Se habla del lenguaje litúrgico, los cambios sociales y, en fin, de las características humanas que, con el tiempo se transforman y cambian. A este efecto dice Martín Velasco (1978) que «cada vez que una colectividad accede a las formas del pensamiento (…) atraviesa una crisis de identidad y se pregunta si el hombre contemporáneo puede seguir siendo religioso sin condenarse a la marginación de nuestro mundo».

El problema está vigente, pero, por otra parte, al menos la preocupación existe. Ahora, época de primeras comuniones, el fenómeno exige nuevos planteamientos y tomar conciencia de la cuestión en todos los órdenes. No es, para una gran mayoría, una cuestión casual, sino fundamental para el ser humano y su educación.

Profesor y Valencià de l'Any 2025