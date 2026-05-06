Esencia del Mediterráneo

Hay ciudades que se limitan a existir y ciudades que, de pronto, despiertan con la fuerza de una marea imparable. Burriana, con una historia bimilenaria y decisiva en la construcción de lo que hoy conocemos como la Comunitat Valenciana vive de nuevo ese amanecer. Este año hemos superado los 40.000 habitantes y lejos de ser un dato vacío entre las carpetas de un padrón municipal, es la prueba de que nos estamos convirtiendo poco a poco en el refugio predilecto de muchas personas para establecer su proyecto de vida.

Burriana cuenta con el equilibrio perfecto a orillas del Mediterráneo y con todos los servicios que ofrece una gran ciudad, así como una actividad cultural los 365 días al año, donde además se están levantando numerosos proyectos urbanísticos que van a transformar el municipio los próximos años. Proyectos como Portolevante o el vanguardista edificio Llar Habitat Grao, las 56 nuevas viviendas en nuestro puerto o las unidades de ejecución que están desarrollándose y que van a transformar la segunda línea marítima en el entorno de la calle Betxí. Sin ir más lejos, en la A36, situada en la escollera poniente, están previstas alrededor de 100 viviendas más.

Pero el encanto de esta Burriana de moda no reside solo en su fachada marítima. Se encuentra en su capacidad de ser una ciudad acogedora y conectada con buenas carreteras hacia Valencia y Castellón. Uno de los municipios con los impuestos más bajos de la provincia que actúa como viento a favor para quienes deciden emprender. Es la promesa de una ciudad que te permite trabajar, crecer y respirar con enormes espacios abiertos y rodeada de naturaleza.

Desde la futura avenida Cañada Blanch hasta el sueño sereno de El Arenal o la nueva vida de Sant Gregori, cada piedra que colocamos ahora es un verso escrito pensando en nuestros hijos y el mañana. Burriana ha sabido tejer el dinamismo de una capital donde muchos buscan la calidez de un hogar frente a la costa. Es el destino ideal para quienes huyen del ruido y buscan la plenitud de una ciudad con alma, servicios y puestas de sol en frente de un horizonte que hace justicia a la canción de Serrat.

Porque Burriana no solo está consiguiendo que se visite; Burriana se elige. Es el momento de seguir trabajando con dedicación por una ciudad que ha aprendido a navegar hacia el futuro despertando el interés de inversores, vecinos y administraciones. El mañana es prometedor y se escribe a orillas de nuestra costa siguiendo una hoja de ruta trazada para ser la esencia del Mediterráneo.

Alcalde de Burriana