2.155 días después, la friolera de seis años, Castellón recuperó ayer la Bandera Azul para la playa del Serradal. Era junio de 2020 cuando los castellonenses conocíamos la pérdida de este distintivo al no cumplir esta playa las condiciones óptimas de calidad del agua. PSOE y Compromís afirmaron en aquel momento que se trataba de una sorpresa, pero en realidad era la consecuencia lógica y evidente de un modelo de gestión en el que el turismo no era importante. Un gobierno con un Plan Estratégico plagiado, sin marca turística, sin apenas contactos con el sector privado y con una presencia meramente testimonial en ferias nacionales. Y como colofón, la pérdida de la Bandera Azul del Serradal, que no hizo sino evidenciar esa falta de planificación y de cuidado de uno de los principales tesoros turísticos de la ciudad.

Imagino que a la izquierda les dolerá especialmente que haya sido un gobierno con Vox presente el que, con trabajo y gestión, haya logrado recuperar aquello que ellos perdieron. Frente a quienes nos acusan de ser «terroristas climáticos», los hechos demuestran que, con sentido común y con trabajo constante se puede mejorar la calidad medioambiental y proteger nuestro litoral. Y todo ello sin renunciar al impulso económico de nuestras playas con decenas de actividades de dinamización o la apertura de chiringuitos en Semana Santa.

Porque cuidar el medioambiente no es monopolio de nadie, ni se consigue a base de discursos o etiquetas, sino con medidas reales, inversión y una gestión constante. Y hoy, precisamente, Castellón es el mejor ejemplo de ello con una playa recuperada, unos estándares de calidad restablecidos y un reconocimiento que vuelve a ondear en el Serradal.

Concejala de Vox en Castellón