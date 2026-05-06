Sánchez, paga

La política provoca a veces guerras estériles y enfrentamientos que resultan cansinos y agotadores. Y nosotros no queremos ni cansar ni agotar a nadie. Queremos gestionar desde la responsabilidad de defender los derechos y garantizar las inversiones justas para nuestra provincia. Con estos mimbres construimos un proyecto basado en la verdad. La que entiende lo justo para nuestra tierra y no se calla ni se amilana frente a la discriminación. Combate y defiende con razones los derechos de los ciudadanos. Cumple su palabra.

Y en este propósito que quiso mi provincia encomendarme, no hemos dejado de alzar la voz por nuestra tierra y reivindicar justicia frente a castigo. El 24 de noviembre de 2022 (y de aquello ya ha llovido ya mucho) se aprobaron los últimos Presupuestos Generales del Estado que conoce España. Ese proyecto económico, que la Constitución obliga a aprobar cada año, se aplicó en 2023 en base a unos criterios de población que, se pueden ustedes imaginar, hoy han variado y mucho para el caso de nuestra provincia.

La tierra que compartimos ha crecido porque este es el mejor hogar que nadie puede encontrar para forjar su futuro. Y esta provincia, acogedora y generosa, ha abrazado y dado la bienvenida a cada familia que hoy tiene en Castellón su presente y su futuro. El incremento poblacional que hoy contabiliza la provincia no está contabilizado por el Gobierno de España en sus entregas a cuenta mensuales. Y eso significa que aplicando las reglas aprobadas en 2022, cada vecino recibe menos que lo que aporta y perdemos todos. Porque si no nos pagan lo justo, se nos niegan más inversiones y mejores servicios a todos.

Nuevos hogares en la provincia se traducen en nuevos contribuyentes. Muchos más para dar liquidez a Pedro Sánchez y que este distribuya en función de lo que aportamos. Pero el PSOE reparte de forma desigual. Desde que el sanchismo gobierna, España pagamos un 57% más de impuestos. Y a más impuestos y más contribuyentes, Pedro Sánchez siempre gana y es nuestra provincia la que pierde. En lo que va de 2026, la provincia de Castellón ha dejado de ingresar en sus ayuntamientos y en esta Diputación de Castellón 20,7 millones de euros. Solo a esta casa, que es la de toda la provincia, dejaron de ingresarse casi 9,3 millones de euros en los cuatro primeros meses del año. La cifra crece hasta los 130 millones de euros si nos remontamos al año 2023, ejercicio en el que se aplicó el último presupuesto que aprobó Pedro Sánchez. Una cifra que se eleva a los 250 millones de euros si le sumamos los impagos del Gobierno de España a nuestros 135 ayuntamientos desde esa fecha.

Esta presidenta, que como cada miércoles les escribe, desea compartir con esta provincia el estado de asfixia económica al que nos ha llevado el sanchismo. Pero no para llorar ni lamernos las heridas, sino para tomar acción y decisión firme frente al castigo. Porque ningún gobierno, sea del signo que sea, tiene derecho ni autoridad para negar a nuestra provincia lo que por justicia merece.

Por eso hemos emprendido, una vez más, una posición proactiva. La lucha para denunciar el castigo sin servilismos, reclamando un cambio de Gobierno que proteja el derecho de los ciudadanos en lugar de aprovecharse de ellos para resistir en la Presidencia del Estado. El derecho para trazar alianzas institucionales que defiendan lo justo. Con una iniciativa que reivindique la llegada actualizada de las participaciones de los tributos del Estado. Porque lo justo es recibir lo justo.

Servir y proteger

Y en este pacto con nuestra provincia en el que nos empeñamos cada día para servir y proteger, tendemos la mano a todos los ayuntamientos, porque esto no va de siglas, va de derechos. El PPCS, una vez más, abandera la justicia frente a la asfixia económica. Exige protección y derecho, porque los castellonenses no entenderían que sus gobernantes no dieran la cara por ellos. Y reclama transferencias reales, porque los más de 250 millones de euros que Sánchez se apropia indebidamente desde 2023 son de nuestra tierra. Un dinero que serviría para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Para dar servicios que blindaran su bienestar. El propósito que cada día nos marcamos en esta casa y que hace posible que esta tierra recupere su orgullo y su bandera.

El consenso se forja con objetivos comunes y con proyectos que construyen. Y no se nos ocurre mejor forma de hacerlo que presentando un pacto para reivindicar que nos paguen lo que nos deben. Porque el dinero que hoy Sánchez retiene para blindar su futuro político es de nuestra provincia, es de Castellón. ¡Seguimos!

Presidenta de la Diputación de Castellón