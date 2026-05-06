Opinión | AL DIA
Seria un caos
No ens enganyem. Seria el caos. Si tots els immigrants que treballen a terres valencianes, a tota Espanya, i també a Europa mateix marxaren no sabríem com fer-ho per a que l’economia, les famílies, la vida habitual més pura i quotidiana fora possible. En eixe punt estem i no devem oblidar-ho. I no sols per pura necessitat sinó també i molt principalment per recordar que la gent d’aquesta terra ha hagut d’emigrar per buscar-se els fesols.
Fins i tot un sector que fila tan prim en qüestions d’ajudes socials i aquestes coses com és l’empresarial ha entès (ho necessitat de forma urgent) que sense la força de treball que els immigrants suposen moltes de les seues activitats es paralitzarien. I per a ells parlem de beneficis.
Per a la resta de la ciutadania els avantatges que els nou vinguts aporten són variats i de clara consistència. Principalment per a moltes, moltíssimes famílies, que gràcies a elles i ells tenen a mà una força considerable de gent disposada a treballar. I fins i tot fer-ho en unes condicions que no són, ni de lluny, les millors ni les que deurien.
Efectivament, sense aquesta classe treballadora, sovint maltractada fins i tot per les administracions, el món que tenim seria un caos.
Així doncs , encara que no siga mes que per egoisme, tractem bé aquestes persones. I més encara: per pura i simple solidaritat i empatia. És molta la gent que encara guarda al País Valencià, el record de l’emigració. De fa anys, i també en temps recents tot i ser ja sota uns paràmetres ben diferents. Molt millors. Però, sense pegar-li massa voltes al tema clar ser contundent en aquest sentit i mostrar-nos a favor de la immigració. Que segons mostren estadístiques i estudis, sempre ha aportat a la societat que acull forasters, beneficis enormes. Molts més que els possibles inconvenients d’una o una altra circumstància, sortosament limitada, molt limitada malgrat el que en vulguen dir i diuen forces conservadores.
No devem convertir-nos mai, ni personalment ni socialment, en aquella mena de gegant com Thalos, que guardava l’illa de Creta per a que no hi entrara ningú que no fora illenc. Abrasant-los amb amb una ira funesta.
Sociòleg i traductor
