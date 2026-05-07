Opinión | A FONDO
L’Alcora creix
Solem associar la idea de créixer a les grans inversions, a les xifres cridaneres o a projectes que transformen un municipi de manera purament urbanística. Però hi ha una altra manera d’entendre el creixement, potser més silenciosa però igual d’important: aquella que té a veure amb la qualitat de vida, amb els espais que compartim i amb la manera en què vivim i sentim el nostre poble. Créixer també és tindre llocs on trobar-nos, espais on passejar, zones on els més menuts puguen jugar amb seguretat i instal·lacions que conviden a fer esport i a cuidar la salut. I aquest creixement va lligat, indissociablement, a la protecció d’allò que som: la nostra història, el nostre patrimoni i la nostra identitat col·lectiva. Amb aquesta filosofia naix el pla l’Alcora Creix (2026-2028).
Sumem parcs i jardins
En el cas de les zones verdes, el pla aposta per ampliar i millorar aquests espais, entenent-los com a punts de convivència i de benestar indispensables en la societat actual. Actuacions de calat com la creació d’una nova zona verda al Moreral o el nou parc als Jardins de la Vila permetran generar nous pulmons per a l’ús quotidià, espais que han estat pensats per a totes les edats i adaptats a les necessitats actuals de confort i sostenibilitat.
No es tracta només de crear nous emplaçaments des de zero, sinó també de dignificar i millorar els que ja tenim, cuidar-los amb cura i garantir que siguen còmodes, accessibles i agradables per a totes i tots. Són aquests espais els que formen part del nostre dia a dia més íntim i els que contribueixen de manera directa a millorar la percepció de qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.
Millorem les instal·lacions esportives
L’esport és l’altra peça fonamental en aquesta estructura de poble. Des de l’Ajuntament no l’entenem només com una activitat d’oci o de competició, sinó com un element clau per al benestar físic i mental de la ciutadania. En aquest sentit, el pla l’Alcora Creix inclou inversions estratègiques com la millora de la piscina coberta o la construcció d’un pumptrack.
A més, aquestes noves inversions se sumen al treball constant que s’ha realitzat durant tota la legislatura per a la posada a punt de totes les instal·lacions esportives municipals. L’objectiu és reforçar una línia d’actuació que busque garantir espais adequats, cuidats i accessibles per a la pràctica esportiva de base, fomentant hàbits saludables que perduren en el temps.
Però créixer també és mirar cap a dins i saber posar en valor tot allò que ens identifica. Per això, el pla inclou actuacions orientades a la recuperació del patrimoni i a la dinamització cultural. La rehabilitació d’immobles històrics del nucli antic, amb l’objectiu d’evitar el seu deteriorament i donar-los un nou ús social o cultural, o la intervenció en portades i elements arquitectònics singulars, són exemples clars d’aquesta voluntat de conservar i projectar la nostra història cap al futur.
A aquestes obres de rehabilitació se suma la millora de la il·luminació d’elements patrimonials clau, cosa que permetrà destacar el seu valor històric i fer-los més visibles per a residents i visitants, així com iniciatives artístiques com el mural ceràmic del grup Zafer. Aquesta obra, realitzada per l’alumnat dels centres educatius, aconsegueix connectar de manera magistral la nostra tradició artesana amb el talent de les noves generacions, aportant una mirada estètica actual i renovadora.
Maig Ceràmic: celebrem el patrimoni
Tota aquesta aposta per la identitat té un moment destacat aquests dies amb la celebració de Maig Ceràmic 2026. L’Alcora es troba immersa en un cicle que és, en el fons, l’aparador del nostre orgull de poble. Amb més de 40 activitats, ens reafirmem com el cor i el bressol de la ceràmica en un any simbòlic on ja albirem el 300 aniversari de la Reial Fàbrica en 2027.
En definitiva, tot el que hem desgranat (el compromís amb més i millors zones verdes, la ferma aposta per un esport que genere salut i convivència, i el respecte per la nostra història i patrimoni) respon a una mateixa convicció: que el progrés d’un municipi no es pot mesurar només per la magnitud de les seues obres, sinó per la qualitat de la vida que aquestes generen.
Créixer significa evolucionar sense perdre l’ànima. Significa treballar perquè cada veí i veïna se senta orgullós del seu entorn, perquè tinguem un poble on donen ganes de viure, de créixer i de quedar-se. Perquè l’Alcora que estem construint per als pròxims anys, amb la mirada posada en l’horitzó de 2028, no serà només una suma d’actuacions i inversions, sinó un projecte comú on el benestar de les persones i el respecte per la nostra essència són els veritables fonaments sobre els quals alcem el nostre futur.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la provincia de Castelló
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo templo de la música techno que abrirá en Castellón: Todos los detalles
- Una gran azulejera de Castellón busca trabajadores en plena crisis de Oriente Medio
- Una empresa vinculada a un jugador de la Premier League resucitará una conocida discoteca de Castellón
- La Potra Salvaje y la prestigiosa orquesta La Misión pondrán el ritmo musical a las fiestas de Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló
- Los puntos clave donde tienes que ir para disfrutar del eclipse en Castelló: la hora, hacia dónde mirar y otras dos fechas importantes
- Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
- Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
- Agresión homófoba en Burriana: “Cada vez que mi perro ladra pienso que vienen a matarme”