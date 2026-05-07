Opinión | la rúbrica
Límits estrets
En la política castellonera, qualsevol regidor que tinga un poc de coneixement del nostre poble, en algun moment, tirarà mà del Pregó de Bernat Artola i citarà el vers «no volem límits estrets, d’ambicions massa modestes», tota una declaració d’intencions i una màxima per a la nostra política municipal. Per desgràcia, massa vegades s’utilitza només com a propaganda, en lloc de ser una aposta clara per la millora de la vida de la gent de Castelló.
Al gener, Begoña Carrasco anunciava la licitació del nou contracte de transport públic, el dels autobusos, perquè ens entenguem, un contracte que porta anunciant des d’octubre de 2023, i el definia com una «revolució». Però res més lluny de la realitat: els canvis que s’hi introdueixen, tot i que alguns són necessaris, són menors i afecten ben poc el conjunt dels usuaris del transport públic de Castelló. De fet, alguns dels canvis beneficien uns i perjudiquen altres, i enfronten de manera innecessària usuaris que necessiten aquests serveis.
Compromís hem fet propostes per al transport públic, però totes han sigut rebutjades pel govern de la dreta. Propostes que sí que haurien suposat una millora, amb una reducció substancial del preu dels abonaments per als joves i amb un increment d’horaris, especialment d’aquells autobusos que passen per l’estació de tren. No pot ser que, si arribes amb l’últim tren o agafes el primer, no tingues autobús que et porte a l’estació.
En definitiva, hem fet propostes ambicioses que la continuista Carrasco ha rebutjat i, així, ha perdut una oportunitat històrica per a fer un salt qualitatiu en el servei d’autobusos de la nostra ciutat.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
