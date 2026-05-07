Ordenar la IA

OpenAI ha puesto sobre la mesa la necesidad de definir a medio plazo medidas como semanas laborales de cuatro días, impuestos a la automatización o fondos públicos financiados por empresas de inteligencia artificial. La parte interesante no está solo en las propuestas, sino en la premisa: si la IA genera más valor con menos intervención humana, alguien tendrá que decidir cómo se reparte ese excedente. Este planteamiento ya no pertenece a la ciencia ficción, sino al camino natural que estamos siguiendo hacia sistemas capaces de superar muchas de nuestras capacidades, incluso cuando también nos apoyemos en la propia IA para elevarlos.

En publicidad y comunicación esa hipótesis tampoco es lejana. Si una investigación se acelera, si una primera propuesta se genera en minutos, si una campaña puede multiplicar adaptaciones con menos horas de producción o si un informe se completa con apoyo de modelos generativos, ¿qué y por qué estamos cobrando exactamente? ¿Tiempo, piezas, criterio, responsabilidad, dirección? La respuesta importa. Usar IA no significa automáticamente que un trabajo valga menos, pero sí obliga a explicar mejor dónde está el valor que aportamos adicional a ella. No es lo mismo producir más rápido que pensar mejor. Por eso este debate no puede quedar en la improvisación de cada proveedor ni en la sospecha de cada cliente. Necesitamos criterios compartidos cuanto antes.

En una licitación pública debería empezar a normalizarse la exigencia de una política clara de uso de IA: en qué fases se utilizará, cómo se supervisará, qué datos se introducirán, qué garantías habrá sobre privacidad, sesgos, autoría, seguridad o revisión humana. Y en el ámbito privado convendría hacer lo mismo, no para convertir cada encargo en un tratado técnico, sino para evitar una zona gris que terminará perjudicando a clientes, agencias, profesionales y ciudadanía. El sector necesita ordenar este debate antes de que lo ordenen otros por nosotros. Si el tiempo deja de ser la medida principal, el criterio tendrá que demostrarse más que nunca. Y también explicar mejor su verdadero valor.

Presidente del Colegio de Publicidad y RRPP de la CV