Orgulloso de nuestras asociaciones

La serenata a la Virgen de la Paciencia es una de las celebraciones con motivo religioso más emotivas que se ha arraigado en nuestro municipio. Cada año, en un ejercicio ejemplar de colaboración, la Escola de Danses y la SOC asumen de manera alterna la organización de este acto tan especial, demostrando que cuando un pueblo se une para engrandecer a su Virgen, el resultado es siempre extraordinario.

Este evento, que tiene lugar frente a la iglesia de la Virgen, en pleno corazón de nuestro casco antiguo, lleno de momentos conmovedores donde resaltan la lectura de poesías y dedicatorias a la Virgen. Palabras sencillas, pero cargadas de sentimiento, que reflejan la devoción y el vínculo profundo que une a nuestro pueblo con su patrona. Ver a los más jóvenes participar activamente, compartiendo escenario con generaciones mayores, es la mejor garantía de que nuestras tradiciones seguirán vivas en el futuro. A todo ello se suman los bailes regionales, que aportan color, música y alegría a la noche. Estas danzas no solo embellecen el acto, sino que también sirven como vehículo para transmitir nuestras costumbres y nuestro patrimonio inmaterial. A los que somos creyentes nos llena de emoción estos actos y a los que no lo son les conmueve la cultura en poesía y bailes regionales.

En este compromiso con la cultura local merece también una mención especial la Unión Musical de Oropesa del Mar quienes este fin de semana participan en la trobada d’escoles de música en Benicàssim. Son un claro ejemplo del dinamismo y la proyección que está alcanzando la banda. En los últimos años, hemos sido testigos de un crecimiento notable, tanto en número de integrantes como en calidad interpretativa, fruto del esfuerzo, la constancia y la ilusión de sus miembros.

Este crecimiento se ha traducido también en una mayor implicación en la vida municipal. Año tras año, la banda ha ido incrementando su presencia tanto en actos institucionales como en sus propias iniciativas, enriqueciendo la oferta cultural de nuestro municipio y reforzando el orgullo colectivo.

Como alcalde, quiero poner en valor el esfuerzo de todas las personas y entidades implicadas. La serenata y la Unión Musical serán este fin de semana un punto de encuentro.

Alcalde de Orpesa