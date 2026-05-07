El oro negro del Siglo XXI

En el siglo XIX, la fiebre del oro transformó desiertos en metrópolis. En el XX, el petróleo redefinió la geopolítica y la industria global. En el siglo XXI, no excavamos la tierra para hallar el recurso más valioso de nuestra era; lo generamos cada vez que hacemos clic, enviamos un mensaje, permitimos que un sensor registre nuestro deporte, escuchamos música o vemos TV por streaming. Los datos son el oro negro de la modernidad, una materia prima inagotable que alimenta los algoritmos de la inteligencia artificial (IA) y dicta el rumbo de la economía mundial.

A diferencia del petróleo, que es un recurso finito y degradable, los datos son expansivos. Cada interacción digital alimenta un ecosistema voraz. Según estimaciones actuales, la humanidad genera zettabytes de información al año, una cifra astronómica que incluye desde historiales de compra hasta patrones de tráfico urbano. Pero el dato en bruto, al igual que el oro sin refinar, carece de valor intrínseco. Su verdadero poder reside en la capacidad de convertir ese dato en información y después en conocimiento que sirva para la toma de decisiones estratégicas, para adaptar los productos a las preferencias de los clientes o para ganar eficiencia operativa. Las empresas convencionales usan el dato con técnicas de business intelligence como una herramienta, pero para las gigantescas tecnológicas el dato es el producto final.

Estas grandes corporaciones tecnológicas, las nuevas siete hermanas de esta era, han construido su imperio comerciando con los datos de nuestra privacidad. Mediante el big data, el machine learning y la IA, pueden predecir comportamientos (y a veces manipularlos) antes incluso de que el usuario sea consciente de ellos. Además, crean una dependencia sistémica. Es casi imposible borrarse de Google o Meta sin quedar desconectado de gran parte de la vida social y laboral moderna. En su modelo de negocio hay una coacción implícita: «si quieres participar en la sociedad digital, debes entregarme tu privacidad»; han creado un capitalismo de vigilancia, de gran hermano digital, donde la gratuidad de sus servicios se paga con la cesión de la privacidad.

Ante esta coacción, la protección de datos ya no es solo una cuestión técnica, sino un derecho humano que los gobiernos intentan regular con marcos como el RGPD o el reglamento de IA en Europa, buscando equilibrar la innovación con la soberanía del individuo. Pero no basta con eso. Mientras no se rompa el oligopolio de las gigantescas tecnológicas, estamos las manos, digitalmente hablando, de unas pocas compañías que tienen más poder que los estados y que incluso valen más que el producto interior bruto de la suma de muchos de ellos.

Estamos inmersos en una revolución silenciosa donde los datos son es el oro negro que alimenta el motor de la civilización digital. Recuerde que usted produce cada día ese oro negro del siglo XXI, invisible a los ojos, y que no le pagan por ello; y recuerde que parte de su oro negro es información de su privacidad. El reto para la sociedad contemporánea será aprender a refinar este recurso sin sacrificar la esencia de la libertad. La llegada de la Web3 y las tecnologías descentralizadas son una oportunidad para devolver al usuario el control sobre su huella digital.

Escritor y catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial