Almassora, orgullosade sus playas

Hay noticias que son el reflejo de un trabajo constante, de una forma de hacer las cosas y, sobre todo, de un compromiso firme con nuestro entorno y con nuestros vecinos. La consecución de la segunda bandera azul para Almassora es, sin duda, una de ellas.

La incorporación de la playa de Pla de la Torre a este distintivo, que ya ondea en Benafelí, es el resultado de la planificación y la dedicación para garantizar que nuestro litoral cumpla con los más altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad. Ser, además, el único municipio de la provincia de Castellón que suma una nueva bandera azul en esta edición es un motivo de orgullo colectivo que quiero compartir con todos los almassorins.

Este reconocimiento, otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, avala el buen estado del agua, reconoce la gestión responsable, la accesibilidad de nuestras playas, la calidad de los servicios y, en definitiva, el respeto por un entorno que forma parte de nuestra identidad.

Pla de la Torre representa un enclave privilegiado junto a la desembocadura del río Millars, donde la biodiversidad y el paisaje conviven en equilibrio. Por su parte, Benafelí refleja el esfuerzo por ofrecer una playa urbana, accesible y dotada de todos los servicios necesarios para vecinos y visitantes.

Pero este logro también nos obliga a continuar avanzando. A no conformarnos. A continuar trabajando para mejorar, proteger y poner en valor nuestro litoral. Y, en este camino, es imprescindible que otras administraciones asuman también su responsabilidad. La regeneración de la playa de Pla de la Torre es una actuación urgente y necesaria tras los efectos de los últimos temporales, y no puede demorarse más.

Desde el Ayuntamiento vamos a seguir apostando por un modelo de gestión sostenible, que combine el cuidado del medio ambiente con el desarrollo económico y turístico. Porque creemos en una Almassora que mira al futuro sin renunciar a lo que la hace única.

Celebramos este reconocimiento y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que nuestras playas sean un espacio de calidad, de convivencia y de orgullo para todos.

Alcaldesa de Almassora