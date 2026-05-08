Hay cosas que merecen celebrarse. Las banderas azules son una de ellas. Cuando se anuncian, se repite el patrón de alcaldes satisfechos, declaraciones de orgullo y la sensación de que algo se está haciendo bien. En buena medida, es así.

Tener 36 banderas azules en la provincia no es casualidad. Habla de playas cuidadas, de servicios que funcionan y de un esfuerzo sostenido en el tiempo. Castellón, de hecho, se ha acostumbrado a estar arriba en esa clasificación. A competir consigo misma. A sumar, a recuperar, a mantener. Este año, incluso, con alguna bandera más, con el estreno del Pla de la Torre, en Almassora, y con el regreso simbólico de la del Serradal, en Castelló.

Las banderas azules no solo miden la calidad del agua o el estado de la arena. También miden la capacidad de una administración para cumplir unos estándares y responder a una evaluación externa. Son un termómetro, pero no miden toda la realidad. Mientras ondean 36 banderas, hay playas que no la tienen. Y no siempre porque estén peor. A veces, porque no encajan del todo en los requisitos o por conflictos de otro tipo: ambientales, urbanísticos o políticos.

Ahí está el caso de Nules, que habla de «castigo». Más allá de compartir o no ese término, lo cierto es que introduce una pregunta incómoda: ¿qué mide exactamente una bandera azul? ¿La calidad real de una playa? ¿Su capacidad para ajustarse a unos criterios? ¿O una mezcla de ambas cosas? No es una crítica al sistema. Es una invitación a mirarlo con perspectiva.

Porque las banderas azules son importantes. Sirven para ordenar, mejorar y competir. Pero también corren el riesgo de convertirse en un fin en sí mismas. En una especie de marcador que resume algo mucho más complejo. El litoral no es solo eso. Es también erosión, es gestión del territorio, es acceso, es equilibrio entre protección y uso. Es, en definitiva, política en el sentido más amplio de la palabra.

Por eso conviene celebrar las banderas azules. Claro que sí. Pero sin olvidar que una playa no empieza ni termina en un distintivo. Ni todo lo que importa ondea.

Redactor jefe de Mediterráneo