Carrasco se olvidadel empleo

Los datos suelen hablar por sí solos, y los que hemos conocido esta semana en el seno del Consorcio del Pacto Local por el Empleo del Ayuntamiento de Castelló son demoledores.

El gobierno de Begoña Carrasco dejó sin ejecutar el 43% del presupuesto destinado al empleo en 2025. Más de 548.000 euros para generar oportunidades, apoyar a personas desempleadas y reforzar el trabajo de entidades sociales se han quedado olvidados en un cajón.

De los 400.000 euros en ayudas a la contratación laboral, apenas se han ejecutado 73.000. Una cifra ridícula en una ciudad donde muchas familias siguen necesitando apoyo para acceder a un empleo digno y estable. Mientras el gobierno del PP y Vox presume de gestión, la realidad es otra: propaganda frente a soluciones. Porque gobernar no consiste en anunciar planes y hacerse fotos, sino en ejecutar políticas útiles que lleguen a la ciudadanía.

Además, la decisión de limitar a dos las ayudas que pueden solicitar las entidades sociales ha supuesto un golpe directo a organizaciones fundamentales para desarrollar programas de inserción laboral y acompañamiento a colectivos vulnerables.

Desde el Grupo Municipal Socialista creemos en una política útil, cercana y comprometida. Lo demostramos durante ocho años de gobierno, ejecutando prácticamente el 100% de los recursos destinados al empleo y poniendo en marcha proyectos para consolidar empresas, recuperar talento y generar oportunidades.

Castelló merece más que los habituales titulares vacíos de Begoña Carrasco.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castellón