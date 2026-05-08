Acabó el bochornoso juicio al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien también fue pieza nuclear del desembarco de Pedro Sánchez desde la calle directamente al poder; mediando la moción de censura defendida por el hoy acusado a quien piden 24 años de cárcel. Sentado junto al hombre de Sánchez que protagonizó la caída de Rajoy jurando pureza ética y moral, el fiel Koldo. El aizkolari con carta blanca para actuar en nombre del entonces titular de Transportes y del mismísimo Pedro. El jefe supremo al que llevó al volante del Peugeot, en busca del voto de la bienintencionada militancia socialista. Faltaba Cerdán, la otra pieza del puzle ahora en capilla y firmando su libertad en los juzgados, a la espera de sentarse en el banquillo que lo puede devolver a la prisión; donde los colegas Ábalos y Koldo seguramente seguirán compartiendo celda durante años. El fiscal anticorrupción no ha tenido empacho en asegurar: «Esta corrupción continuada carcome nuestra democracia».

En la última sesión del espectáculo judicial (en cualquier país vecino habría movilizado a la opinión pública, copando las calles en demanda de dimisiones señalando al Gobierno), el abogado de Aldama, exmagistrado Choclán, ha lanzado una seria amenaza: «Próximamente en la causa especial, se conocerá la suerte del señor Torres y la señora Armengol». Y Ábalos advierte: «¿Creen que ignoro las gestiones de otros ministros?». Dicen que Pedro está dictando la segunda parte del Manual de resistencia. Un crack, de piedra pómez, pero un crack.

Periodista y escritor