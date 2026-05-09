Castellón, más europeo que nunca

¿Qué estabas haciendo en 1986? Ese año yo cumplía 7 años y disfrutaba de una infancia muy feliz junto con mis padres sin ser consciente de que estábamos viviendo unos meses que marcarían el futuro de los españoles y, cómo no, de los castellonenses. En aquel ya lejano 1 de enero de hace 40 años, la entrada de España en la UE llenó de titulares las portadas de los periódicos, pero nunca me hubiera podido imaginar que, cuatro décadas más tarde, sería tan importante para la que ya se había convertido para siempre en mi casa, la ciudad de Castellón.

Hoy, 9 de mayo, celebramos el Día de Europa y en nuestro país lo hacemos de una manera especial, pues es la cuadragésima ocasión que lo festejamos como miembros de una organización geopolítica cuyos valores son el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el estado de derecho y los derechos humanos. Exactamente los mismos que los que defiende el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir.

Un ejecutivo que, desde hace casi tres años, trabaja para que nuestra capital saque el máximo partido de ser una ciudad europea y me siento muy orgullosa de poder decir que lo estamos consiguiendo. Y es que, para nosotros, ser parte de la UE significa también una mejora de la calidad de vida de los castellonenses. Porque, gracias a los fondos europeos, hemos podido emprender proyectos que van a marcar la Tercera Transformación de Castellón. Iniciativas que, en algunos casos, llevaban demasiado tiempo en espera.

Gracias al trabajo de las diferentes concejalías y, de manera muy significativa, de la Oficina de Planificación y Proyección Económica, en la actualidad, nos hemos convertido en un referente en la captación de fondos europeos. De hecho, hemos sido una de las nueve únicas ciudades a nivel nacional y la única en la Comunitat Valenciana que ha conseguido la financiación solicitada en las dos convocatorias Feder publicadas dentro del periodo de programación 2021-2027.

En apenas un año, logramos 10,6 millones de euros de financiación Feder para ejecutar proyectos por valor de 23,5 millones de euros entre los que se incluyen actuaciones tan importantes como la reforma integral del Mercado Central; el desarrollo de la denominada Manzana Albinegra, la nueva Pérgola del Parque Ribalta; el impulso del que será el bosque urbano más grande de Castellón, Censal Parc; una nueva aplicación para el Servicio de Recaudación Municipal, así como actuaciones de renaturalización de plazas y corredores verdes comerciales.

¿Qué más se puede pedir? Desde mi punto de vista, seriedad y agilidad a la hora de desarrollarlos para cumplir con los plazos exigidos y que la inversión de Europa se vea correspondida con la aportación económica municipal requerida.

En cuanto a la ejecución, quiero destacar el Mercado Central, donde los trabajos avanzan a buen ritmo y ya podemos observar el gran forjado de hierro original, el de 1949, además de los pilares de forja que permanecían escondidos en los puestos de venta. También damos pasos de gigante en el desarrollo del Censal Parc, del que la semana pasada ya les comentaba en este espacio que la junta de gobierno local había dado luz verde al proyecto de ejecución de las obras de la primera fase. Esperamos que las máquinas entren en los primeros 40.000 m2 de 122.000 a desarrollar a finales de este año.

No me puedo dejar Naturaleza en Red, un proyecto que tiene como objetivo hacer de Castellón una ciudad más natural, biodiversa, habitable, saludable, equitativa, inclusiva y resiliente frente a la emergencia climática. Esta misma semana hemos presentado a representantes de los equipos directivos, personal docente y AFA de los 18 colegios implicados al equipo técnico multidisciplinar que liderará la transformación de sus patios en oasis climáticos. Una actuación importantísima en la que se tendrá muy en cuenta la opinión y los deseos de la comunidad educativa.

Asimismo, seguimos trabajando en el resto de proyectos para los que hemos logrado la cofinanciación europea y ya disfrutamos de otros que hemos ejecutado en tiempo y forma, como la ZBE, con la que hemos logrado un centro mucho más verde y atractivo, en el que el peatón ha ganado protagonismo.

Como ven, son proyectos estratégicos, proyectos de ciudad, de los que nos sentimos muy orgullosos y cuyos fondos invertiremos con responsabilidad y cura. Porque cuando pedimos dinero a Europa, lo hacemos con iniciativas sólidas, en las que creemos y que queremos ejecutar para el disfrute de los castellonenses y nos duele conocer que el Gobierno de España los utiliza como un colchón para pagar las pensiones a las que no puede hacer frente por la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado desde 2022. No lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas, que es quien advierte de esta situación en su Declaración sobre la Cuenta General del Estado.

Continuamos cumpliendo la palabra dada. ¡Seguimos!

Alcaldesa de Castellón