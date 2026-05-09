Opinión | LA RÚBRICA
Deures pendents
Espere que no els moleste que hui, vespra de la romeria a Santa Quitèria, esta columna siga més almassorina que de costum. S’evidenciarà, a més, que el meu poble comparteix les principals problemàtiques que existeixen de les comarques de Castelló, començant per la crisi habitacional.
Malauradament, com al conjunt de Castelló, manquen polítiques d’habitatge. L’Ajuntament ni ha sabut aprofitar els 4,3 milions d’ajudes per a la millora d’immobles (que va haver de tornar a la UE), ni ha cedit sòl per al puf pla d’habitatge del Consell (tot i haver-ho anunciat), ni ha impulsat cap mesura de lloguer per a joves. Res, més enllà de permetre convertir garatges en infravivendes, amb els problemes que això comportarà.
Hem duplicat habitants en una generació, de 15.000 a 30.000. Cert. Però això, com al conjunt de Castelló, no ha anat acompanyat de la necessària millora del transport interurbà, ni de millors serveis públics: el poble està brut. Ni tan sols de més infraestructures locals, més enllà de les inversions educatives del Botànic: el pavelló esportiu té més de 50 anys; a la nova Casa de Cultura ja no hi cap ni la Banda; i seguim sense piscina descoberta...
Els 3.000 residents a la platja tampoc han suposat més serveis. Més bé al contrari. Ni Mediterrània, ni major pressió cap al Serrallo per prioritzar el veïnat davant les petroquímiques, ni les proteccions litorals promeses. Cap avanç!
En fi, massa reptes pendents per a un gran veïnat que reclama una millor qualitat de vida!
Bones festes.
Portaveu de Compromís a la Diputació Provincial de Castelló
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía Nacional detiene al agresor sexual múltiple Vicente L. G. después de 28 días fugado
- Luto en Benicàssim por Valeria: 'Te has ido demasiado pronto, pero tu recuerdo quedará para siempre
- El festival que ha dejado sin camas a un pueblo de Castellón: 2.500 personas, 120 artistas y electrónica en plena naturaleza
- Una empresa castellonense en liquidación subasta material de construcción a precio de saldo
- Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas
- Alerta por tormenta: La previsión del tiempo marca el fin de semana de comuniones en Castellón
- Un aceite de Castellón conquista la Comunitat Valenciana
- ¿Quieres trabajar en Pirámide? La empresa de Estados Unidos que ha comprado la discoteca ya busca personal