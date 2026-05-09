El futuro de Europa se juega ahora

Cuatro décadas después de la adhesión de España a la Unión Europea, pocas decisiones políticas pueden exhibir un impacto tan profundo y transversal sobre el desarrollo económico, institucional y social del país. La integración comunitaria ha supuesto para territorios como Castellón una palanca de modernización incontestable: infraestructuras estratégicas, apertura comercial, estabilidad y acceso a fondos que han contribuido a transformar el tejido productivo y mejorar la calidad de vida. Europa no ha sido solo un espacio administrativo o económico; ha sido, sobre todo, un proyecto de convivencia. Sin embargo, el aniversario llega en un momento especialmente delicado para el propio proyecto europeo. La guerra comercial global, la presión energética, la competencia de terceros países, la transición ecológica y el auge de movimientos autoritarios y ultranacionalistas obligan a redefinir prioridades. Y ahí emerge un debate legítimo: cómo compatibilizar los objetivos ambientales y regulatorios de Bruselas con la supervivencia y competitividad de sectores que sostienen miles de empleos y forman parte de la identidad económica de provincias como Castellón.

La reivindicación de una Europa más atenta a la realidad industrial, agrícola o pesquera no debe interpretarse como un cuestionamiento del proyecto comunitario, sino precisamente como una exigencia para fortalecerlo. La cerámica constituye un ejemplo a todas luces. Se trata de una industria altamente exportadora, intensiva en innovación y sometida en los últimos años a enormes costes derivados de la energía y de la adaptación medioambiental. Exigir que las políticas europeas contemplen tiempos, apoyos y condiciones razonables para sectores estratégicos no es una posición reaccionaria ni negacionista; es reclamar equilibrio entre sostenibilidad y viabilidad económica. La transición ecológica será social o no será. Y Europa corre el riesgo de debilitar su propia cohesión si convierte sus normativas en un factor de deslocalización industrial o de pérdida de competitividad frente a economías que operan con menores exigencias ambientales y laborales. La defensa del medio ambiente no puede traducirse en una penalización unilateral de quienes sí cumplen las reglas. Ahí reside uno de los grandes desafíos comunitarios de la próxima década en un periodo en el que Castellón se juega mucho.

Pero el debate europeo no debe reducirse exclusivamente a aranceles, fondos o reglamentos. Europa representa también un modelo político y social construido precisamente para evitar los errores más devastadores del continente. Tras dos guerras mundiales y el avance de los totalitarismos, la Unión Europea nació sobre una convicción sencilla pero poderosa: la paz, la democracia y el progreso solo son posibles desde la cooperación, la tolerancia y el respeto a la pluralidad. Ese sigue siendo su verdadero ADN.

En un contexto marcado por el avance de discursos extremistas, el deterioro del debate público y la normalización del odio como herramienta política, conviene recordar que Europa no es únicamente un mercado común. Es un espacio de derechos, de libertades y de garantías sociales. Es la defensa de la convivencia frente al sectarismo, del diálogo frente a la imposición y de las instituciones democráticas frente a cualquier tentación autoritaria. Europa y Castellón afrontan un tiempo decisivo. Urge escuchar más a los territorios y a sus sectores productivos, sí; pero también se necesita reafirmar con claridad los principios que dieron sentido a este gran proyecto europeo.