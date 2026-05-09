A veces los políticos podemos tender a encerrarnos en despachos inundados de papeles y planos, donde nos citamos con otros, donde estudiamos problemáticas, donde solucionamos cuestiones relacionadas con las necesidades de nuestros ámbitos de responsabilidad.

Siendo este un trabajo necesario y de trámite preceptivo para avanzar en la resolución de conflictos y cobertura de necesidades, no podemos olvidarnos de que escuchar y rendir cuentas a quienes han depositado la confianza en nosotros es lo que legitima lo que hacemos.

Parece paradójico que una sociedad como la nuestra, revolucionada por un huracán de comunicación constante, donde la información fluye con menores filtros y con mayor agilidad, esté seriamente afectada por la desafección política, ponga en cuestión su calidad democrática y sienta a sus dirigentes como productos de márketing político.

Si no sabemos escuchar y no sabemos explicar de poco sirve que sepamos gestionar. Lo que es mejor para nuestras vecinas y vecinos no lo decidimos nosotros sino ellos y la tarea de estar, escuchar, abordar y resolver es la que estamos llamados a realizar en cada momento.

La comunicación política a ojos de los ciudadanos es, más habitualmente de lo deseable, puesta en entredicho.

No debemos ni podemos tratar de ser actores, convertirnos en caricaturas de nosotros mismos. La honestidad y credibilidad solo pasa por ser honestos y creíbles y la comunicación ni puede ni debe sustituir la gestión, debe compartirla.

70% del programa completado

Hace apenas unos días hicimos un nuevo ejercicio de rendición de cuentas con el pleno sobre el estado del municipio donde pudimos compartir el cumplimiento del 70% ya de nuestro programa electoral, con acciones, inversiones u obras realizadas o ya en curso, un dato importante.

Pero ese ejercicio es y debe ser diario, constante, porque es necesario, pero sobre todo justo con quienes esperan de nosotros que gestionemos lo público con responsabilidad y transparencia.

Alcalde de Peñíscola