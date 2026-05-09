El pasado sábado disfruté, junto con mi familia, de una visita a la finca de olivos Varona la Vella, en Sant Mateu. Una experiencia de paisaje, memoria y aprendizaje.

El olivar es un paisaje reconocible, arraigado al Mediterráneo, ligado a Castellón y al Maestrat. Pero caminar entre los árboles cambia la mirada. El campo empieza a mostrar matices que normalmente pasan desapercibidos.

Aprendimos a distinguir variedades como la Farga, la Morrut, la Picual o la Canetera, a ver las singularidades del árbol: hojas distintas, tonalidades diferentes, troncos lisos o caprichosamente sinuosos. Nos enseñaron a observar las peanas, a descubrir cómo hablaban de longevidad, de sequías, de heridas y renacimientos, de la búsqueda de nuevos caminos para la savia.

La cata fue una valiosa experiencia: atemperar el aceite entre las manos, cerrar los ojos y concentrarse en el aroma, paladear las texturas, el equilibrio entre amargor y picante, el retrogusto persistente. Y terminar con un sencillo maridaje que daba sentido a todo lo aprendido previamente en el campo.

En la almazara conocimos el delicado proceso de transformación, desde la oliva hasta el producto final. Al adquirir aquel aceite, tuvimos la sensación de llevarnos mucho más que un valioso líquido: cada botella contenía paisaje, tiempo, conocimiento, paciencia y trabajo.

Detrás de este proyecto está Pablo Pascual, ingeniero agrónomo que ha logrado situar los aceites de Sant Mateu entre los más reconocidos internacionalmente. Pero, más allá de los premios, lo admirable es la pasión con la que comparte su conocimiento y dignifica un oficio tan antiguo y noble como la agricultura. Personas como él ayudan a comprender que detrás de cada paisaje hay también una forma de concebir el territorio y de relacionarse con él.

Experiencias así permiten entender que el Mediterráneo no es solo un lugar, es una cultura. Y Pablo, como tantas otras personas dedicadas a la agricultura que conservan este legado, merecen todo el reconocimiento y apoyo público y social.

Economista