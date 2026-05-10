¿Acaso los Simago-Lemon’s?

¿Acaso son los Simago-Lemon’s la mejor banda que ha parido madre? El fin de semana pasado tuve ocasión de disfrutar del XXVI Aniversario del club Harley-Davidson Castellón Chapter, y pude escuchar y disfrutar a esta banda. Ya sé que, en Castellón, especialmente en los últimos años, han surgido bandas muy buenas. Tenemos a Dusting, a Five Cover Band, a Vanhoren, a La kinky band, a Los indios y a muchos otros. Por no hablar de la mítica Amor de madre. No citaré más grupos porque seguro que me dejaré a alguno y quedaré mal. Tenemos muchos y muy buenos. Tanto los citados como los que no he nombrado, pero que tengo en mente. Es así. Vivimos buenos tiempos para la lírica local. Pero es que lo de los Simago es tremendo. Son divertidos hasta decir basta. Hacen de cada concierto una fiesta.

El perejil de todas las salsas

El mazdeísmo afirmaba que, para ser bueno, hay que tener buenos pensamientos, pronunciar buenas palabras y realizar buenos actos. Estoy convencido de que, si el gran Zaratustra levantara la cabeza, se haría fan de los Simago-Lemon’s. Si Zoroastro tuviera una banda rockera de cabecera, serían los Simago-Lemon’s, pues son la alegría de la huerta. El perejil de todas las salsas. El puntito picante del chimichurri. El tabasco de tu taco. El azúcar del café con leche. Piensan, hablan y actúan con el corazón, buscando la felicidad del espectador.

Llevan la friolera de veinte años sobre las tablas, que se dice pronto, oiga. Y su comunión con el público es auténtica. Es real. Solo hay que asistira uno de sus directos para comprobarlo. El rock&roll está más vivo que nunca, al menos en esta bendita tierra, gracias a bandas como esta.

Escritor