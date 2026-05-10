Opinión | LA VENTANA DE LA UJI
L’Escola de Doctorat, bressol d’investigació científica a l’UJI
La Universitat Jaume I (UJI) ha refermat el seu compromís amb el talent científic mitjançant la celebració de les II Jornades de Portes Obertes en Investigació els passats 4 i 5 de maig. Aquest esdeveniment, organitzat per l’Escola de Doctorat, no sols ha servit per a mostrar la recerca que es fa a l’UJI, sinó també per a posar en valor la figura dels investigadors i investigadores en formació com a peces clau en la potencial transformació social i econòmica de Castelló.
En l’obertura de les jornades, a la qual vaig assistir juntament amb el vicerector d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica, David Cabedo, i la vicerectora adjunta d’Investigació, Margarita Vergara, es va subratllar una idea fonamental: el doctorat no és només el tràmit final de l’etapa acadèmica, sinó una etapa de formació professionalitzant.
Com va assenyalar el vicerector, el procés de realització d’una tesi doctoral enforteix habilitats estratègiques com la resolució de problemes complexos, el pensament analític i la capacitat crítica. Aquestes competències són altament valorades no sols en la universitat, sinó també en l’àmbit empresarial, on el doctorand esdevé un agent de canvi capaç de transferir tecnologia i coneixement als sectors productius.
L’itinerari investigador a l’UJI comença sovint en els màsters de recerca, on l’estudiantat rep les primeres eines per a iniciar-se en la investigació. L’UJI acompanya aquest recorregut oferint suport mitjançant beques d’inici a la recerca. Aquest suport continua en la fase doctoral amb els contractes de personal investigador en formació i es complementa amb ajudes per a activitats formatives i estades internacionals, un element clau per a obtenir la menció de Doctorat Internacional, que aporta un valor afegit de prestigi i una xarxa de contactes global a la tesi.
Vehicle d’acompanyament
Les jornades han aprofundit en la mentoria com una guia essencial en les fases inicials de la carrera. Mitjançant grups focals amb estudiantat de màster i amb doctorands i doctorandes, l’UJI busca detectar necessitats específiques per a millorar el suport al personal investigador en formació, garantint que la seua transició al món laboral (ja siga en l’acadèmia o en la indústria) siga reeixida. També l’etapa postdoctoral inicial ha estaten el focus d’aquesta mentoria, per a establir xarxes de suport que faciliten l’èxit en la consolidació de la carrera investigadora.
Un dels moments més destacats de les jornades de l’Escola de Doctorat és el foment de la divulgació. No n’hi ha prou amb investigar; cal saber explicar per què és important el que es fa. En aquest sentit, les jornades han inclòs presentacions de pòsters científics i elconcurs Dis-me en què investigues en 3 minuts (T3M) finançat per la Fundació Balaguer Gonel Hermanos amb premis a les cinc millors presentacions divulgatives i als cinc millors pòsters científics.
En aquest certamen, els doctorands i doctorandes s’enfronten al repte de sintetitzar anys de treball en un format concís i clar per al gran públic. Aquesta habilitat és crucial per a trencar la barrera entre el laboratori i la societat, per a permetre que la ciutadania entenga l’impacte real de la ciència que es finança i es produeix a la seua universitat.
La menció industrial
L’Escola de Doctorat també aposta fortament per la menció industrial, una via que permet fer la tesi en col·laboració directa amb empreses. Aquesta modalitat assegura que la recerca tinga un impacte real en l’entorn i un potencial de transformació del territori, i converteix els investigadors en el pont necessari perquè la innovació arribe al teixit econòmic de Castelló.
En conclusió, l’Escola de Doctorat de l’UJI es consolida com un motor indispensable. En formar doctors i doctores, la universitat no sols està creant experts en matèries específiques, sinó líders capacitats per a afrontar els reptes del futur amb rigor científic i compromís social. La investigació que naix a l’UJI és, en definitiva, el motor que mou la nostra societat.
Directora de l’Escola de Doctorat
