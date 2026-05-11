Opinión | A FONDO
La capital de l’educació pública
A la Vall d’Uixó som la capital de l’educació pública. No és cap eslògan. És una realitat. Tots els centres educatius de la nostra ciutat són públics. Tots. Generacions de vallers i valleres han crescut, han aprés, han construït amistats, han descobert vocacions i han començat a imaginar el seu futur dins de les aules de la pública. I això, en els temps que corren, és un orgull. Però també una responsabilitat.
Quan una ciutat té una identitat tan marcada amb l’educació pública, no pot mirar cap a un altre costat quan esta està sent atacada. I sí, ho diré clar: hui l’educació pública valenciana està sent atacada. No amb grans titulars. No amb anuncis espectaculars. S’està atacant amb una cosa molt més perillosa: amb la paràlisi, amb els retards, amb la falta d’inversió i amb la sensació que tot allò que té a veure amb millorar la pública sempre pot esperar fins a l’oblit.
A la Vall d’Uixó ho estem patint en primera persona. Ho hem vist amb el CEIP Lleonard Mingarro, on la Generalitat Valenciana ha deixat passar dos anys sense donar resposta a una actualització de preus que era imprescindible per a poder executar les obres de rehabilitació. Dos anys de silenci. Dos anys sabent que el projecte podia quedar desert. I al final és exactament el que ha passat.
I ara també ho estem veient amb el CEIP Assumpció, on la Conselleria torna a posar traves, a canviar decisions sobre la marxa i a generar una incertesa que ni el col·legi ni les famílies mereixen. Anem cap al mateix resultat del Lleonard Mingarro, que les obres es queden desertes, si és que podem licitar-les, perquè cada dia la Generalitat Valenciana ens diu una cosa. Cada pas que donem endavant amb este projecte es troba amb un pal a la roda per part dels qui prefeixeren la privatització de l’educació…
Si algú pensa que això són casos puntuals, també pot mirar el que està passant amb l’IES Botànic Cavanilles. Les competències són de la Conselleria d’Educació, que podria fer el seu model de centre. Quin és el problema real? La resposta és clara: no vol ni parlar de com fer-lo. No estem davant de casos aïllats! Estem davant d’un model polític! Un model que bloqueja inversions, que paralitza projectes i que està deixant caure oportunitats per a milers de xiquets, xiquetes i joves.
Vaga indefinida
Per això tampoc és casualitat que hui comence una vaga indefinida dels docents i les docents de la Comunitat Valenciana. Quan milers de mestres, professores i professors, decidixen buidar les aules i eixir al carrer, no ho fan per gust. No ho fan per ideologia. No ho fan perquè sí. Ho fan perquè han arribat al límit.
Ho fan per les ràtios desbordades. Per la falta de recursos. Per la burocràcia asfixiant. Per les plantilles insuficients. Per les infraestructures que no arriben. Per les necessitats educatives especials que continuen sense els reforços necessaris. Pels salaris. Per les condicions dels centres educatius. I també perquè la Conselleria és un mur i continua sense donar solucions reals, tot i que este curs ja s’han celebrat dos vagues docents.
La vaga és la resposta d’un sector que exigeix que l’educació pública siga una prioritat per al govern valencià. I a la Vall no pensem callar davant d’això. Ací sabem molt bé el que és apostar per la pública. Ho hem demostrat amb fets. Amb el pla Edificant hem aconseguit fer realitat obres importants a l’Eleuterio Pérez, La Moleta, Colonia Segarra i Recaredo Centelles. També hem impulsat el nou CEIP Rosario Pérez i la reforma del Sant Vicent, que estan en marxa. Quan hi ha voluntat política i dos governs que creuen en l’educació pública, les coses ixen. El problema és qui governa ara a la Generalitat Valenciana…
La millor inversió
Al PSPV-PSOE de la Vall d’Uixó, els nostres regidors i regidores d’Educació coneixen la pública des de dins, treballen cada dia en ella i la defenen sense excuses ni amagar-se. Perquè no parlem des d’un despatx. Parlem des de les aules, des dels patis, des del contacte amb les famílies i des de la realitat. Per això no anem a deixar que la pública es debilite mentre alguns protegeixen altres interessos. L’educació pública no és una despesa. És la millor inversió que pot fer una societat. I per això la defensarem sempre. En els plens municipals, en els carrers, en les institucions i al costat de la comunitat educativa. Perquè som la capital de l’educació pública. I això no és només una frase. És una manera d’entendre el present i de protegir el futur de la ciutat.ui estarem en les mobilitzacions, al costat de les reivindicacions de les comunitats educatives, perquè cuidar l’educació pública és cosa de totes i tots.
Alcaldessa de la Vall d’Uixó i vicesecretària general del PSPV-PSOE
