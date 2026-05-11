¡Un poco de coherencia!

Cada vez nos complican más las cosas. El otro día salí a dar una vuelta por la zona del Meridiano, la Fileta, La Mota y otros sitios de la marjalería con el objetivo de ver deficiencias y problemas de la zona y me encontré con varios vecinos que se quejaron y me comentaron que no les daban permiso para quemar restos de poda o de hierba seca. Les expliqué que había estado en la Cámara Agraria y me habían informado de que los interesados tenían que rellenar un formulario. Pero volví otro día y eso ya lo habían cambiado, y ahora ya no dan permisos para quema.

La verdad que me quedé perplejo porque somos muchos los que tenemos un pequeño terreno y necesitamos este permiso para poder eliminar hierbas y ramas. Hay gente que tiene su parcela alejada de los caminos principales y los camiones de recogida de poda no pueden entrar a retirar los restos podados, y eso se convierte en un trastorno para los vecinos.

Si no solucionamos pronto esta situación, habrá muchos restos de poda por los caminos secundarios. No sé quién ha dado esta orden, pero me gustaría que lo repensaran un poco y cambiaran de idea. Que dieran una pronta solución a los vecinos, que no les resulte una molestia o que tengan que quemar los restos de poda clandestinamente, sin permiso o por la noche.

Esta situación afecta a muchos, no solo a la marjalería, también la zona de montaña se halla en la misma situación.

Una solución urgente

A ver si la publicación de este artículo llega a quien corresponda, sea Ayuntamiento, a la Generalitat o de donde venga esta decisión y que lo resuelvan a la mayor brevedad de una forma satisfactoria que no complique el día a día de la gente que cada cierto tiempo precisa quemar en su pequeña parcela.

Es de esperar que, si no cambian de idea, va a aumentar por la zona el abandono de los restos de poda y de hierbas por los caminos secundarios, que va a ser muy difícil que un camión pueda acceder y ya hay bastantes vertederos como para que se amplíen con otros. Sería lamentable que se incrementaran los vertidos y que creciera la sensación de abandono en la marjalería. Por ello pedimos un poco de coherencia en la normativa y una solución eficaz.

Presidente de la Asociación de Vecinos Meridiano y miembro de Coasveca