Inmigrantes ilegales

El nombre lo dice todo ilegales. Cualquiera que infrinja la ley tiene que afrontar la responsabilidad. Pero en este caso no, más bien se obtiene un premio. Se calcula que al fin serán más de un millón, mientras casi tres millones de españoles jóvenes, los más preparados y con más iniciativa, han tenido que emigrar.

Cortina de humo

La regularización masiva impulsada por Pedro Sánchez, saltándose las leyes y el Parlamento, por Real Decreto, no es por humanidad ni derechos humanos, es por cuestiones electorales y como cortina de humo para tapar la corrupción que le rodea y Adamuz. Más desastre administrativo, de los habituales de este gobierno. Larguísimas esperas y caos en las oficinas que tramitan los documentos, cuya veracidad no se puede comprobar y que incluyen que entren con antecedentes policiales y todos los presos preventivos (3.500), gran barbaridad. Solo se excluyen los que tengan antecedentes penales, pero ¿quién lo garantiza? Además se produce con esta medida un efecto llamada.

Cualquier ilegal se convierte con el tiempo en legal, incentivando a las mafias que trafican con personas. La Comunidad Europea está en contra de esta política migratoria que no se coordina con el resto de países del espacio Schengen. Y si ya tenemos problemas de vivienda o de servicios sanitarios y públicos, y de seguridad, estos se multiplicarán. No estamos preparados ni podemos pagarlo. La regularización prevé anular las órdenes de expulsión, lo que es una amnistía encubierta sin cumplir sus requisitos. Si eres ilegal y extranjero tienes premio. Salvo que seas saharaui, que ahora les caen mal. Inmigrantes sí, pero legales.

Notario y doctor en Derecho