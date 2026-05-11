Opinión | EL TURNO
¡Nos vemos en la calle!
En cualquier calle de Onda y junto a los vecinos: ahí nos puedes encontrar para compartir conmigo y con mis concejales tus inquietudes y tus ideas para mejorar tu barrio, la plaza a la que vas por las tardes con tus hijos o la zona en la que vives.
Así de simple es la nueva campaña de proximidad que hemos puesto en marcha en el Ayuntamiento y que, bajo el lema A peu de carrer, nos lleva a recorrer Onda desde la cercanía y el contacto directo con el día a día de la gente. Es más fácil que nos crucemos contigo frente a tu casa que tener que pedir cita para venir al Ayuntamiento. Así de sencillo. Así de útil.
Estar a pie de calle no es ninguna novedad para este equipo de gobierno, pero sí sigue siendo el mejor ejercicio de realismo político. El que te obliga a mantener los pies en el suelo y a mirar la ciudad desde la perspectiva de quienes la viven cada día. Porque hay cosas que solo se entienden cuando se escuchan sobre el terreno, sin filtros y sin intermediarios.
Mejores decisiones
Además, esas conversaciones espontáneas, esas propuestas que surgen mientras paseamos o las preocupaciones que nos trasladan los vecinos nos ayudan a tomar mejores decisiones y a centrar los esfuerzos donde realmente hacen falta. Gobernar también consiste en eso: en escuchar, en estar presentes y en responder con sentido común.
A peu de carrer nace precisamente para reforzar esa manera de entender la política útil y cercana. Una forma de gestionar que quiere llegar a todos los rincones de Onda, también a aquellos que muchas veces quedan fuera de los circuitos habituales, porque todos los vecinos merecen la misma atención y el mismo compromiso.
Seguiremos recorriendo Onda, compartiendo conversaciones y recogiendo ideas para seguir mejorando nuestra ciudad.
Porque las mejores decisiones no siempre nacen entre cuatro paredes; muchas veces empiezan caminando junto a quienes conocen Onda mejor que nadie.
Alcaldesa de Onda
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