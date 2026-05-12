Opinión | LA RÚBRICA
A la consellerad’Educació
He llegit la seua carta a les famílies i li he de dir una cosa clara. Després de llegir-la, encara tenim més motius per a fer vaga. He decidit fer pública esta resposta perquè sé que vosté no la llegirà, o que si la llig no la tindrà en compte. Però milers de docents i famílies volen parlar amb rigor del desmantellament de l’escola pública per decisions preses d’esquena als centres. Li escric com a docent en excedència i com a pare de dues xiquetes. Em cabreja el camí que han emprés fins a convertir l’educació pública en una olla a pressió. El seu PP no creu en la pública i això ho pateixen els xiquets i xiquetes amb una educació pitjor.
En tres anys heu retallat com mai unitats a l’interior, no esteu cobrint baixes, tampoc en segon de Batxillerat, les aules estan més saturades, falten inversions en escoles i instituts i el professorat continua amb sous lluny del que seria digne. Per no parlar de la vostra obsessió de tapar la falta de recursos fabricant polèmiques estèrils com la persecució del valencià, posant-lo en l’ull del conflicte per desprestigiar-lo i desincentivar-ne l’ús.
Esta vaga no naix d’un capritx personal ni només de l’exigència de més sous. Naix de centres cansats del maltractament constant i de demanar recursos per a millorar l’educació i garantir futur als nostres fills i filles. Volem asseure’ns amb vosté.
Intentareu que la societat se’ns gire en contra, però no ho aconseguireu. Els mestres fem vaga perquè puguem atendre l’alumnat en les millors condicions i el futur deixe de ser, amb vosaltres, de color negre.
Portaveu d'Educació del PSPV-PSOE a Les Corts
