Opinión | EL TURNO
Con los docentes
Desde ayer la comunidad educativa valenciana está llamada a una jornada de huelga y movilización para defender la educación pública. Como alcalde de Nules, quiero trasladar públicamente mi apoyo a docentes, familias, alumnado y profesionales de la educación que participan en esta convocatoria ante el deterioro y la falta de diálogo que están marcando las políticas educativas de la Generalitat valenciana.
La educación pública no es un gasto. Es una inversión de presente y de futuro. Es igualdad de oportunidades, cohesión social y garantía de progreso para nuestros pueblos. Y precisamente por eso preocupa profundamente el rumbo que está tomando la Conselleria de Educación.
Los centros educativos llevan tiempo alertando de problemas reales: aumento de carga burocrática, falta de recursos, necesidad de más personal especializado para atender la diversidad, incertidumbre en las plantillas y decisiones impuestas sin consenso con quienes conocen de verdad la realidad de las aulas. Las reivindicaciones sindicales no son caprichos ideológicos; responden a necesidades concretas que afectan directamente a la calidad educativa.
En Nules conocemos bien el esfuerzo diario de nuestra comunidad educativa. Docentes, equipos directivos, Ampas y personal de los centros sostienen con enorme compromiso un servicio esencial para nuestro municipio. Lo hacen muchas veces con más voluntad que medios, demostrando una vocación que merece reconocimiento institucional y también respaldo político.
Por eso considero un error que la conselleria continúe instalada en la confrontación y la imposición. La educación necesita diálogo, planificación y estabilidad. No se puede construir una enseñanza pública fuerte dando la espalda a quienes trabajan cada día en ella.
Defender la escuela pública significa defender una educación inclusiva, de calidad y accesible para todas las familias, vivan donde vivan y tengan las circunstancias que tengan. También significa garantizar que nuestros jóvenes dispongan de oportunidades y herramientas para construir su futuro con dignidad.
Desde el Ayuntamiento de Nules seguiremos colaborando con nuestros centros educativos y defendiendo todas aquellas medidas que contribuyan a reforzar la educación pública valenciana. Porque cuando se debilita la educación pública, se debilita también la igualdad y el futuro de nuestra sociedad.
Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista
Suscríbete para seguir leyendo
- Un herido grave en un accidente entre tres vehículos en la N-340 en Castellón
- 10 noches imborrables en Pirámide para entender el mito en que se convirtió la macrodiscoteca de Cabanes
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón
- Un aborto en Vila-real concluye con tres muertes: El triste final de Rosario Beltrán Monzó
- Vacían una decena de extintores sobre varios vehículos en el interior de un párking de Castelló
- El Málaga remonta y encarece el play-off: Así queda la clasificación de Segunda para el CD Castellón
- El Villarreal, juez de la Liga por el descenso ante el Mallorca... y el miércoles contra el Sevilla: 'Hay 38 jornadas para conseguir los objetivos
- 4.000 kilómetros de carretera y campo para traer los toros de la Comissió del Bou de las fiestas de Vila-real