Con los docentes

Desde ayer la comunidad educativa valenciana está llamada a una jornada de huelga y movilización para defender la educación pública. Como alcalde de Nules, quiero trasladar públicamente mi apoyo a docentes, familias, alumnado y profesionales de la educación que participan en esta convocatoria ante el deterioro y la falta de diálogo que están marcando las políticas educativas de la Generalitat valenciana.

La educación pública no es un gasto. Es una inversión de presente y de futuro. Es igualdad de oportunidades, cohesión social y garantía de progreso para nuestros pueblos. Y precisamente por eso preocupa profundamente el rumbo que está tomando la Conselleria de Educación.

Los centros educativos llevan tiempo alertando de problemas reales: aumento de carga burocrática, falta de recursos, necesidad de más personal especializado para atender la diversidad, incertidumbre en las plantillas y decisiones impuestas sin consenso con quienes conocen de verdad la realidad de las aulas. Las reivindicaciones sindicales no son caprichos ideológicos; responden a necesidades concretas que afectan directamente a la calidad educativa.

En Nules conocemos bien el esfuerzo diario de nuestra comunidad educativa. Docentes, equipos directivos, Ampas y personal de los centros sostienen con enorme compromiso un servicio esencial para nuestro municipio. Lo hacen muchas veces con más voluntad que medios, demostrando una vocación que merece reconocimiento institucional y también respaldo político.

Por eso considero un error que la conselleria continúe instalada en la confrontación y la imposición. La educación necesita diálogo, planificación y estabilidad. No se puede construir una enseñanza pública fuerte dando la espalda a quienes trabajan cada día en ella.

Defender la escuela pública significa defender una educación inclusiva, de calidad y accesible para todas las familias, vivan donde vivan y tengan las circunstancias que tengan. También significa garantizar que nuestros jóvenes dispongan de oportunidades y herramientas para construir su futuro con dignidad.

Desde el Ayuntamiento de Nules seguiremos colaborando con nuestros centros educativos y defendiendo todas aquellas medidas que contribuyan a reforzar la educación pública valenciana. Porque cuando se debilita la educación pública, se debilita también la igualdad y el futuro de nuestra sociedad.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista