Esperpentos

Entre la complejidad de este mundo, de la globalidad y el devenir de la actualidad, surgen dos personajes para desafiar el destino, para descomponer la realidad y la historia. Dos mandatarios esperpénticos, grotescos, insolidarios y capaces de manipular y de tejer noticias falsas. Se trata de Ayuso y Clavijo, presidentes autonómicos del PP en Madrid y Canarias. La primera ha cruzado el charco para entrometerse y provocar al pueblo mexicano, que ella escribe con j para mayor imposición. Llega al país latino y homenajea a Hernán Cortes, casi nada para un pueblo orgulloso de su historia, de férrea cultura milenaria, con identidad propia. Ayuso y su séquito (300.000 euros públicos) viajan allí invitados por la derecha. No es bien recibida y se victimiza alegando que desde el Gobierno la han boicoteado y expulsado del país. Casi nada. Algunos medios españoles le han seguido el relato, pero es imposible negar el ridículo y el espantajo de esta dirigente. Además, ha escenificado este sainete en medio de una diplomacia reconstruida entre México y España, moviendo las sillas del rey Felipe VI y de Pedro Sánchez. Tremenda Ayuso, sus farsas y su voracidad mediática.

El segundo personaje es Fernando Clavijo y sus desplantes ante el fondeo del crucero MV Hondius, con personas afectadas por hantavirus a bordo, en un puerto de Tenerife. Con un serio y extenso dispositivo, coordinado por la OMS y el Gobierno de España, ha sido evacuado todo el pasaje del navío y puesto en cuarentena en sus respectivos países, incluido el nuestro. Pero el esperpento Clavijo aludía a que las ratas pueden saltar del barco y nadar hasta tierra, según un informe que pidió a la IA, quizá porque las ratas son las primeras en abandonar el barco en caso de naufragio. Tremendo.

Periodista