Opinión | LA RUEDA
Incivismo versus respeto
El sábado último, cuando era la 1.20 de la madrugada, alertado por un vecino, desperté por un vocerío incontrolado, un coro desafinado en mi propia calle, sopranos, contraltos, tenores y bajos. Ante tamaño desaguisado, se me ocurrió abrir la ventana de la calle, dirigirme a quince personas allí reunidas, en el portal del establecimiento, y simplemente les dije: «¿Saben la hora que es? Por favor. No griten».
A continuación recordé que en el mismo recinto en donde se reunía la gente había colgada en la pared una cerámica donde textualmente se decía: Por favor, respeten el descanso de los vecinos. Yo lo había leído varias veces al salir a la calle en otras ocasiones.
Me retiré, las voces no cesaron y otro vecino abrió la ventana para decir lo mismo que yo dije. Ni caso.
Descolgué el teléfono y llamé al 112, de donde me derivaron al 092, Policía Local, muy atentos en todo momento. Al poco tiempo llegaron dos furgonetas y cesó el alboroto. Se marcharon y una docena de personas continuaron discutiendo y gritando en la calle. Marché a la cama sin poder conciliar el sueño. ¿A esperar otro sábado…?
‘Tertulia’ prolongada
Creo que es un acto de incivismo y una falta de respeto hacia el vecindario. Es curioso que estos incidentes ocurran, generalmente tras el cierre de los establecimientos y achacable, en su mayor parte, a las personas que prolongan su tertulia sin respeto fuera de ellos. ¿Solución? Educar y respetar. Y, en todo caso, fijar normas más eficaces para evitar que estas situaciones se reproduzcan.
Profesor y Valencià de l'Any 2025
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