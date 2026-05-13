El jardín efímero

Dice el refranero marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso, pero en Burriana esa frase cobra una dimensión que trasciende lo literario para hacerse tangible en cada esquina. Cuando el aroma del clavel comienza a adueñarse del aire y los primeros pétalos se posan sobre las estructuras de madera, nuestra ciudad inicia una metamorfosis. Estos días, Burriana deja de ser una ciudad de asfalto para convertirse en el jardín más grande de la provincia, donde la tradición y el esfuerzo fallero se unen.

Las Cruces de Mayo son, en parte, el testimonio de nuestra identidad. Este año, 38 jardines efímeros brotarán en nuestros barrios, consolidando una tradición que ya es fiesta de Interés Turístico Autonómico. Detrás de cada cruz hay meses de diseño, de manos entrelazadas y de un trabajo que nace en el corazón de nuestras 19 comisiones falleras. Es una labor artesanal que merece un respaldo institucional a la altura. Venimos de tiempos difíciles, donde el apoyo a nuestras raíces quedar en un segundo plano, pero este equipo de gobierno tiene claro que para que Burriana brille, hay que cuidar primero lo que nos hace únicos.

Por ello, desde el Ayuntamiento hemos querido dar un paso adelante. No podemos exigir excelencia si no aportamos los recursos necesarios para que el talento local crezca. Este año, mediante una modificación de crédito, hemos incrementado la cuantía de los galardones y creado, por primera vez, premios económicos directos: 450 euros para la mejor cruz grande y 250 para la infantil. Es un reconocimiento a esas cruces que transforman Burriana y que exigen una dedicación inmensa de los falleros.

Mantenemos también la estrategia de celebrar la fiesta este tercer fin de semana de mayo. Una decisión consensuada que permite a nuestras comisiones trabajar con flores de gran calidad sin que el mercado determine el destino de sus presupuestos. Queremos que el clavel luzca con todo su esplendor, que cada tapiz floral sea un reflejo de la excelencia que nos define como referentes del arte floral en la Comunitat.

Invito a todo el mundo a salir a la calle y a disfrutar de estos espectaculares jardines que nacen en el corazón de nuestros barrios. Porque, aunque el lunes las flores ya no estén Burriana habrá vuelto a demostrar que sabe cuidar lo suyo y que hoy hay un proyecto de ciudad que apuesta por sus raíces. Cada cruz es un recordatorio de que somos un pueblo que sabe plantar cara a las dificultades para seguir cultivando un nuevo jardín efímero en nuestra memoria.

Alcalde de Burriana