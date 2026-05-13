Lecciones de vivienda para progres

Bienvenidos a una nueva clase de vivienda para progres. Hoy vamos a hablar de por qué la inmigración ilegal masiva colapsa el mercado de la vivienda. Algo bastante evidente para lo que solo hace falta saber sumar y restar, pero por lo que a más de uno se nos ha acusado de racistas.

Cada año llegan a España en torno a un millón de inmigrantes, mientras que se construyen anualmente alrededor de 90.000 viviendas. Si tenemos en cuenta que el tamaño medio del hogar en nuestro país está entre 2,3 y 2,5 personas por vivienda, el resultado es sencillo de calcular: faltarían por construir aproximadamente 327.000 viviendas cada año.

Es evidente que la política actual del Gobierno de España consiste, por un lado, en favorecer la llegada de más inmigrantes ilegales y, por otro, en reducir la oferta de vivienda. Como es lógico, el resultado es una subida masiva de los precios, que perjudica a los españoles y, en este caso, a los castellonenses. A todo esto hay que añadir que, debido a la actual ley de vivienda, cada año disminuye el número de viviendas en el mercado. El motivo es el miedo a la morosidad y a la ocupación ilegal, provocado en gran medida por la inseguridad jurídica.

Sin embargo, en Castellón no veréis a la izquierda criticando al Gobierno central. Para ellos, el problema de la vivienda en nuestra ciudad es responsabilidad del gobierno municipal del PP y Vox. Permítanme que me ría. O bien no saben de matemáticas, lo cual no me sorprendería, o bien están engañando a los castellonenses, lo cual es aún más grave. En esto, como en tantos temas, las políticas que Vox propone son la única solución.

Portavoz de Vox en Castellón