Les places eduquen
Les festes patronals són moltes coses. Són música, carrers plens, convivència i orgull de poble. Són la banda tocant a la plaça, la gent compartint taula en la xulla, les penyes, les abraçades inesperades i el goig de viure el carrer com un lloc de totes i per a totes. És ahí on les nostres tradicions tenen sentit: en la trobada, en la cultura popular i en sentir-nos poble. Però, precisament perquè les festes són importants, també hem de preguntar-nos què volem que representen. Cada vegada té menys sentit continuar destinant diners públics a espectacles basats en el patiment animal. I que enguany aquest model es presente junt a una activitat sota l’etiqueta «d’activitat infantil», crec que no toca.
La societat també ens educa perquè educar no és només allò que passa dins d’una aula. També educa el que una societat celebra, normalitza i mostra als seus xiquets i xiquetes des dels espais públics. Educa una mestra quan ensenya a pensar críticament. Però, també educa la plaça major plena de docents defensant l’escola pública, de qualitat i en valencià. Aquests dies estem veient i acompanyant milers de mestres mobilitzades arreu del País Valencià. També a Vila-real. I eixa imatge, la de la comunitat educativa alçant la veu per una educació pública, digna i en valencià, també és clarament una lliçó. Potser una de les més importants.
Per això, resulta contradictori que, al mateix temps, continuem presentant com a entreteniment infantil activitats vinculades al patiment dels animals. El contacte de la infància amb els animals hauria d’estar relacionat amb la cura, el respecte i la convivència amb el món viu, no posant foc al cap de cap ésser viu.
Les festes poden evolucionar sense perdre la seua essència. Poden continuar sent populars, emocionants i participatives apostant per allò que realment ens uneix: la música, la cultura, el carrer compartit i els espais de convivència. Perquè el poble que eduquem és també el poble que decidim ser.
Vicealcaldesa de Vila-real i diputada provincial
