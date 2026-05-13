Opinión | A FONDO
Província o sanchisme
Hi ha moments en la vida en els quals prendre una decisió pot no resultar fàcil. Sobretot quan el missatge que transcendix d’ella marca un punt d’inflexió. Nosaltres vam decidir defendre a esta terra sempre. Siga qui fora el govern de torn. Protegir els interessos dels nostres ciutadans i treballar per donar solucions, no per a agreujar els problemes. I en eixe escenari ens hem mogut quan la injustícia ha castigat la província. I davant l’atac, la defensa. Units per a ser més forts, alçant la veu perquè ningú ens silencie. A tots els nivells i des de tots els àmbits.
En el ple d’abril vam reclamar flexibilitat al Govern d’Espanya per a aprofitar els 90 milions d’estalvis en benefici de la nostra terra. Més flexibilitat per a poder invertir i més permeabilitat a l’hora d’avaluar l’estabilitat pressupostària. En definitiva, ser una solució per a la província superant les restriccions caduques que res tenen a veure amb la bona salut econòmica d’esta casa que és de tots.
En este objectiu ens va acompanyar el PSOE, no va ser el cas de Compromís, que es va tornar a posar de perfil, mentres Vox directament va rebutjar la proposta. La iniciativa convertia en guanyadora a la nostra terra si el Govern d’Espanya es decidia a escoltar-nos, fins i tot sense tindre el suport de totes les forces polítiques. Però l’important és que féiem un pas avant, un pas decisiu.
El repte no podia quedar-se ací, havia d’implicar a tots, per a ser més forts. I per això en la cimera d’alcaldes vam reclamar a tots els ajuntaments el seu suport. Si som més, som més forts. I este plantejament és el que vaig seguir com a presidenta: apostar per la unitat per a fer possible un acord col•lectiu que fera de tots els nostres municipis pobles guanyadors.
La iniciativa, no obstant això, s’ha tornat a topar amb la ideologia. El PSOE, que va dir sí en ple, li ha dit ara als seus alcaldes que diguen no. Que el sí només siga per al sanchisme. I així molts municipis governats pel PSOE han dit no al que en ple el seu partit va dir sí. De Compromís no ens sorprén, perquè la seua abstenció ja va deixar clar que són el partit del ni fu ni fa. Que allò col•loquial del «se me’n fot» els va com l’anell al dit. I per tot això, el suport que buscàvem per a arribar a Madrid amb una veu unívoca i forta, arribarà, per descomptat, però ho farà amb el múscul del Partit Popular.
El PSOE ha preferit el sanchisme a la província. I així és com el manifest que vaig oferir en la Cimera d’Alcaldes no s’ha traduït en suports, sinó en abstencions, perquè per al PSOE la ideologia pesa més que la província. Eixe és el missatge que ens dona el PSOE, un partit que anteposa l’obediència a Sánchez a la defensa dels municipis. Nosaltres ho tenim molt clar: el primer és i serà sempre la defensa dels castellonencs, no de les sigles. Nosaltres anirem a Madrid amb la veu absoluta que ens va donar la majoria de castellonencs. A ple pulmó per a defendre flexibilitat econòmica enfront de mordassa financera, llibertat enfront de càstig.
En estos quasi tres anys hem demostrat que no sols sabem governar, sinó que gestionem pel bé comú. Resolent problemes i superant barreres enfront d’un president, Pedro Sánchez, que només sap resistir.
Per això a Madrid no sols portem esta exigència, sinó també una altra, lligada estretament a la justícia i la veritat. Perquè si des de 2023 el PSOE ha decidit prendre’s unes vacacions a costa de tots els espanyols, no serem els ciutadans d’esta província els que els financem els gastos per més que ell es negue a aprovar nous pressupostos.
Tornem a exigir l’actualització dels lliuraments a compte en concepte de participacions en tributs de l’Estat. Exigim que es comptabilitze la realitat de la nostra terra, perquè hui som 644.000 els ciutadans d’esta terra, molts més que els que érem en 2023, ultim exercici en el qual el Sánchez va tindre a bé aprovar uns pressupostos. Hui el PSOE ens deu 250 milions d’euros.
D’ells, més de la mitat, 130 milions, estan pendents de pagament a esta Diputació Provincial. I com es poden imaginar, no ens quedarem callats, tampoc en això. Així que mentres uns altres opten per la ideologia i releguen a esta terra, nosaltres defenem la província, ara i sempre.
Este va ser el propòsit d’un equip humà que treballa des del primer dia per a aconseguir el millor i superar barreres, que no són poques. El sanchisme ens cobra hui un 57% més d’impostos que en 2023. Recapta de la nostra terra molt més perquè la població creix més del doble que a Espanya. I malgrat pagar més, rebem menys.
Els castellonencs no volem ser més que ningú, però tampoc menys. La terra que ens ha vist nàixer no pot relegar-se per un exercici de resistència acrobàtica. Nosaltres continuarem escoltant als nostres veïns i veïnes, defenent la nostra província i deixant-nos la pell per l’única cosa que importa. Sou vosaltres. És la província de Castelló.
Presidenta de la Diputación de Castellón
