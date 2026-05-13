Según el INE, a partir del consumo eléctrico, en la provincia de Castellón hay 77.732 viviendas vacías. Sobre un parque total de 446.872 viviendas, suponen aproximadamente el 17,4 % del total provincial.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 introduce una medida especialmente relevante: incentivar a los propietarios que cedan sus viviendas vacías para destinarlas al alquiler asequible. No se trata solo de regular precios, sino de movilizar vivienda ya construida, hoy vacía o infrautilizada, para responder con rapidez a una de las mayores urgencias sociales del país.

Las personas o entidades propietarias que cedan sus viviendas podrán recibir una ayuda de hasta 600 euros al mes por vivienda, que se suma a la renta del alquiler, siempre limitada a un precio asequible. La cesión deberá realizarse por un plazo mínimo de siete años. Además, el plan prevé ayudas de hasta 12.000 euros para obras previas de habitabilidad, accesibilidad o adecuación, y hasta 18.000 euros al finalizar el arrendamiento para devolver la vivienda en condiciones adecuadas.

Este sistema cambia el enfoque tradicional. El propietario mantiene la titularidad, obtiene una rentabilidad razonable, reduce riesgos de impago o deterioro y contribuye a ampliar la oferta de alquiler asequible. Al mismo tiempo, la administración puede incorporar viviendas al mercado sin esperar largos procesos de promoción pública. La clave estará ahora en la gestión autonómica y local que son quienes deben establecer las convocatorias de forma ágil, clara y segura. Veremos.

Urbanista