Opinión | LA RÚBRICA
Legislatura perduda
Falta un any perquè entre totes decidim si volem un canvi de govern que deixe enrere tant d’odi, mentides, retallades i propaganda del govern de la dreta. I toca fer un poc d’anàlisi de la pèssima gestió que estem suportant i de com ens afecta en serveis clau com la sanitat, l’educació, la inclusió social o la mobilitat.
Després de tres anys, el PP ha sigut incapaç d’expropiar les parcel·les per al nou hospital. És curiós: amb la claredat amb què deien que ho tenien, han ficat el fre de mà en arribar al govern i ara comencen a anunciar coses que fa mesos que haurien d’estar fetes. De fet, porten tres anys prometent obres que ni tan sols estan pressupostades.
La construcció de l’institut de Cremor, l’ampliació de la formació professional o els nous conservatoris de música i dansa, que el PP reivindicava manifestant-se a la plaça Major, han estat tres anys paralitzats, entre mentides i propaganda. L’Ajuntament va anunciar que per Nadal de 2024 els serveis socials municipals estarien a la plaça Borrull. També van anunciar 144 habitatges per a joves en abril de 2024. Ni una cosa ni l’altra.
La residència del carrer Onda, amb l’inici d’obres adjudicat per a juny de 2023, continua sense estar acabada tres anys després. I això sense comptar les obres paralitzades i adjudicacions suspeses en la reforma d’habitatges socials municipals i autonòmics.
Açò no és tot, però la paralització, el retard, la renúncia i la falta d’ambició ens han portat a una legislatura perduda, en la qual no veurem invertit ni un euro en projectes com la ronda oest, l’edifici de Correus o altres actuacions que eren vitals a l’inici de la legislatura.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
