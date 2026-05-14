La inteligencia artificial generativa (IA) tiene una fuerte relación con la desinformación. La hace más efectiva al introducir facilidades para producir contenidos ultrafalsos o deepfakes. Además de potenciar la desinformación, esta tecnología sintética está propiciando un fenómeno nuevo: el nihilismo informativo. Consiste en la erosión de la confianza pública en el entorno informativo o, lo que es lo mismo, en la extensión de la suspicacia. Ante las mayores dificultades para discernir entre lo auténtico y lo falso a causa de la sofisticación de la IA, las personas reaccionan no creyendo en nada, informativamente hablando. Que el principal uso de la IA en el mundo sea la búsqueda de información agrava este problema.

Este nihilismo informativo comporta la generalización del descreimiento ante la sospecha de que (casi) toda la información que nos rodea es potencialmente falsa y busca engañarnos. Como reacción, se renuncia a conocer los hechos, ante la imposibilidad de asegurar su veracidad. Esto conduce a desconectar del debate sobre los asuntos públicos. El ideal del ciudadano bien informado, sobre el que debe asentarse una democracia de calidad, se diluye. El extremo es la emergencia de los evasores de noticias, que, voluntariamente, deciden abandonar el consumo de información. Un tercio de la ciudadanía española practica esta forma de deserción. Se trata, como diría Nietzsche, de un nihilismo pasivo que genera una falta de motivación por conocer y entender lo que pasa en el mundo, pero también una forma de autodefensa ante la incertidumbre.

Sus consecuencias convergen en el incremento de una desconfianza aguda en la información que pone en riesgo la cohesión democrática. El reto actual está en hacer entender a la sociedad que las noticias son útiles y relevantes para nuestras vidas y que, pese al ruido, también hay información veraz y confiable. Sólo así podremos salvaguardar nuestra democracia y escapar del nihilismo al que nos conduce la IA en el terreno informativo.

Catedrático de Periodismo de la UJI