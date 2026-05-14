Policía preparada,moderna y cercana

La seguridad y la cercanía con nuestros vecinos son dos pilares fundamentales para este Ayuntamiento. Por eso, la gran acogida que ha tenido el servicio de renovación del DNI y pasaporte de la Policía Nacional en Oropesa del Mar es una noticia que demuestra que cuando las administraciones trabajan unidas, los resultados llegan y mejoran la vida de las personas.

Desde que pusimos en marcha este servicio, han sido muchos los vecinos que han podido realizar sus trámites sin desplazarse a Castellón, ahorrando tiempo y facilitando especialmente el acceso a las personas mayores y familias. La respuesta ha sido tan positiva que ya hemos confirmado nuevas fechas para continuar prestando este servicio: el próximo 3 de agosto y el 23 de septiembre. Seguiremos trabajando para consolidar esta iniciativa y ampliar las facilidades administrativas.

Pero la seguridad ciudadana no solo se construye acercando servicios, sino también reforzando la coordinación entre cuerpos policiales y mejorando la formación de nuestros agentes. En las próximas semanas celebraremos una nueva junta local de seguridad, un espacio de trabajo conjunto donde Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y representantes institucionales analizamos las problemáticas del municipio con un objetivo común: conseguir, desde la colaboración y el consenso, resultados positivos para Oropesa del Mar.

Nuestra Policía Local continúa avanzando hacia un modelo más preparado, moderno y cercano. Los agentes reciben formación específica en el sistema VioGén, reforzando así la atención y protección a las víctimas de violencia de género. También se están formando en el uso de desfibriladores, en seguridad ciudadana y en atención como policía turística, algo fundamental en un municipio como el nuestro, que recibe miles de visitantes cada año.

Además, en breve presentaremos una nueva unidad de vigilancia con drones, una herramienta innovadora que permitirá mejorar la prevención, la vigilancia de espacios públicos y el apoyo en situaciones de emergencia. La tecnología debe estar al servicio de la seguridad y del bienestar de nuestros vecinos. Porque trabajar por la seguridad, la tranquilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos es una responsabilidad diaria y una prioridad absoluta para este Ayuntamiento de Oropesa del Mar.

Alcalde de Orpesa