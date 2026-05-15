Así era, así es, aparcamiento

En Vila-real hay debates que merecen respeto, pero también un poco de perspectiva. El del aparcamiento es uno de ellos. Hay vecinos y vecinas que sienten que cada vez cuesta más aparcar cerca del centro, y esa percepción no debe ignorarse. Pero gobernar no es amplificar la queja, sino entender qué hay detrás y responder con sensatez.

Cuando llegamos al gobierno en 2011, una de las cosas que paré para salvar a nuestro comercio fue el proyecto que, si hubiese seguido gobernando el PP, habría instaurado parquímetros de hora y zona azul. El destrozo que el PP hizo, entre otras cosas, fue en la plaza Mayor; eso ya no lo pude parar… ahora la sufrimos. Debajo hicieron un párking, un desastre de párking, que no tiene solución, con una entrada estrecha e imposible que te obliga a entrar en la plaza Mayor creando caos y problemas.

En este punto hablamos ahora de datos. Vila-real cuenta hoy con 19 aparcamientos disuasorios y 2.100 plazas gratuitas. No es una cifra menor. De hecho, a solo cinco minutos a pie del Ayuntamiento hay un aparcamiento gratuito con 300 plazas que se suma al de la plaza y al entorno del Jaume I. Eso no elimina todas las dificultades, pero sí desmonta una idea demasiado fácil: que en Vila-real no hay dónde aparcar. Lo que muchas veces hay es otra cosa: la voluntad, comprensible, pero no siempre posible, de aparcar exactamente delante de donde vamos.

También conviene entender de dónde venimos. Vila-real ha duplicado su población en los últimos cincuenta años y conserva, al mismo tiempo, una trama urbana en el centro que no fue pensada para el volumen de vehículos actual ni para las exigencias de movilidad de hoy. Tenemos más habitantes, coches más grandes, bares, cafeterías, terrazas, vehículos de transporte y mensajería todo el día por el pueblo. Y eso tiene difícil solución porque encontrar solares libres, sin construir, además de que son privados, es escaso.

Porque en Vila-real se ha elegido una línea clara. Somos la única ciudad de España de más de 50.000 habitantes sin parquímetros. Y eso no es casualidad. Es una apuesta muy concreta: no convertir la movilidad en una herramienta de recaudación y ofrecer alternativas útiles a la ciudadanía. El autobús groguet forma parte de esa manera de entender la ciudad: facilitar desplazamientos, aliviar presiones y hacer compatible la vida diaria con un espacio urbano limitado.

Los 19 párkings disuasorios con acuerdos económicos para los propietarios, el bus groguet gratuito y la gratuidad de media hora de párking en la plaza Mayor cuestan al Ayuntamiento mucho dinero de impuestos de todos y todas. Todo esto no se hacía en Vila-real antes, son apuestas políticas nuevas que hemos implementado desde los gobiernos que he tenido el honor de presidir desde 2011. Se puede discutir si hace falta mejorar la señalización, si conviene reforzar la información o si hay zonas con más presión que otras. Todo eso es legítimo. Lo que no es serio es ignorar que la alternativa gratuita existe.

Porque este debate, en el fondo, no va solo de aparcar. Va de qué modelo de ciudad queremos. Se puede apostar por llenarlo todo de vehículos, renunciar a espacio urbano y cobrar por cada metro. O se puede intentar compatibilizar accesibilidad, actividad económica, convivencia y calidad de vida. Ese equilibrio no es sencillo, pero es el único que tiene sentido si queremos una ciudad habitable y con más calidad urbana, competitiva y con oportunidades.

Por eso tenemos que explicar a los vecinos y vecinas lo que hemos hecho y pronto anunciaremos nuevas acciones nada más el presupuesto municipal entre en vigor en días para mejorar el aparcamiento. Algunos se pasan el día como perfectos portavoces de los problemas que tiene Vila-real, como si los demás no viviésemos aquí, pero idea, propuesta, ni una; más bien algunas de las que no tienen que volver a hacer porque lo volverían a empastrar todo. Eso exige también corresponsabilidad. Entender que una ciudad que supera los 55.000 habitantes no puede funcionar como si todo tuviera que resolverse en la misma puerta de cada establecimiento o de cada oficina. Moverse mejor también significa caminar unos minutos, usar el transporte público cuando conviene y asumir que el espacio es limitado. Y eso también es ciudad. Con sentido.

Este artículo inicia una campaña imprescindible para que los ciudadanos y ciudadanas de Vila-real que han venido a Vila-real los últimos años, los que no habían votado o eran muy pequeños cuando asumí la alcaldía de Vila-real hace casi 15 años, conozcan que todo lo que Vila-real es hoy, absolutamente mejorable, no siempre fue así y no se dejen embarrar por las mentiras o promesas envenenadas de algunos que, pudiendo ayudar a Vila-real, trabajan cada día para asaltar el poder poniendo palos en las ruedas. Para saber a dónde vamos es necesario conocer de dónde venimos. Así era, así es, Vila-real.

Alcalde de Vila-real