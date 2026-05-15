Arde la educación. Así tituló este periódico el día después del inicio de la huelga indefinida de profesores que ha paralizado colegios e institutos de la Comunitat Valenciana. Hay conflictos que empiezan hablando de horarios, ratios, condiciones laborales o salarios y acaban tratando de algo mucho más profundo. Aunque el debate se presente entre sindicatos y conselleria, en realidad la discusión afecta a miles de familias que observan con una mezcla de preocupación, cansancio y comprensión.

Existe una tendencia peligrosa a caricaturizar cualquier protesta educativa. Hay quien reduce la huelga a unas vacaciones encubiertas, pese a que los docentes que la secundan notarán un buen recorte en sus nóminas este mes. Otros la convierten en una batalla ideológica permanente. Ninguna de las dos miradas explica lo que ocurre dentro de muchas aulas. Basta hablar cinco minutos con cualquier profesor para entender que detrás del malestar hay algo más que una cuestión económica. Hay desgaste. Hay burocracia absurda. Hay sensación de abandono. Y también hay una percepción cada vez más extendida de que educar resulta mucho más difícil que hace unos años.

Eso no convierte automáticamente a los profesores en poseedores absolutos de la razón. Ni toda reivindicación es incontestable. Ni toda huelga llega en el mejor momento. Pero conviene recordar que cuando un colectivo tan vinculado a la vocación decide parar (aunque existan casos aislados que intentan aprovecharse del sistema) es porque siente que hace tiempo que nadie escucha.

Luego está la parte de la administración. Que tampoco puede limitarse a esperar que el conflicto se desgaste solo. Gobernar también implica entender el clima que existe en la calle y en los centros y actuar.

La educación pública necesita muchas cosas. Necesita recursos. Necesita estabilidad. Necesita profesores motivados. Necesita autoridad dentro del aula y apoyo fuera de ella. Quizá convenga blindar la educación pública, gobierne quien gobierne. Y escuchar con empatía a los profesores. Nuestros hijos seguirán entrando cada día a clase y necesitan la mejor de las atenciones. Su futuro y sus sueños dependen de ello.

Redactor jefe de Mediterráneo